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拍MV弄丟12萬元相機警助找回　德國饒舌歌手大讚：台灣是個美好的地方

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▲德國饒舌歌手Chefket日前台灣拍攝MV，其攝影師及造型師逛台中一中商圈時不慎弄丟相機，警方協助尋回。（圖／讀者提供）

▲德國饒舌歌手Chefket日前台灣拍攝MV，其攝影師及造型師逛台中一中商圈時不慎弄丟相機，警方協助尋回。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

德國饒舌歌手Chefket日前與攝影師及造型師來台灣拍攝MV，於台中一中商圈取景完畢後，攝影師及造型師到附近逛街，卻不慎將價值新台幣12萬元的照相機搞丟，遂向台中第二警分局育才派出所求助，警方陪同他們沿街尋找相機時，幸運遇到正要將相機送至派出所的民眾，兩人一看便開心大喊：「That is my camera！」，感嘆台灣治安良好、員警效率高，更誇「台灣是個美好的地方」。

台中市第二警分局表示，2月6日晚間9時許，兩名德國籍旅客衝進派出所，因不會說中文，雙方雞同鴨講了好一陣子，隨後該2名德籍旅客的翻譯柯姓小姐趕來，表示他們是德國饒舌歌手Chefket的攝影師及造型師，特地來台灣拍攝MV，並說明他們在一中商圈逛街時，不慎將價值約12萬元的照相機放在路邊的機車座墊上，忘記帶走；待想起，再返回原處搜尋許久也遍尋不著，只好請警方協助。

育才所警員吳慶陽、戴自成、陳奕勳瞭解案情後，立即詢問他們遺失物的特徵及走過的路線，並推測東西應該還放在機車上，遂先行調閱監視器影像確認，再陪同他們返回原處，邊走邊搜尋時，幸運地正好遇上民眾正拿著撿到的照相機要到派出所報案，德籍攝影師Nickels看到立即睜大雙眼指著民眾大喊「That is my camera！」圓滿的結局讓他們終於鬆了一口氣，並大讚台灣真是「美好的地方！」

▲警方協助尋回價值新台幣12萬元的相機。

▲警方協助尋回價值新台幣12萬元的相機。

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