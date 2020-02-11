南投燈會落幕　林明溱：今年共吸引400萬遊客

▲2020南投燈會圓滿落幕。（圖／翻攝臉書：南投縣長林明溱）

記者曾俊豪／綜合報導

南投燈會9日正式落幕，今年共吸引400萬遊客，較去年510萬人減少約110萬人。縣長林明溱表示，因為武漢肺炎疫情等因素，原本要參展的友好城市浙江燈區及銅梁火龍等表演都被迫取消，希望明年四川銅梁火龍能再來表演，搭配火舞演出，創造春節賞燈高潮。

往年南投燈會可以說充滿兩岸元素，包含浙江的九獅圖與百葉龍、四川銅梁火龍等，都是讓南投燈會增色不少。然而，受到武漢肺炎等因素影響，今年南投燈會可以說全靠本土陣容撐場。元宵節當天，加碼無人機煙火秀，水舞廣場則有大型火舞秀、空拍機群飛秀、幻彩水舞秀與民眾歡度佳節。

林明溱10日在縣務會議上表示，雖然受到肺炎疫情衝擊，今年燈會的遊客減少，但還是吸引400萬人次前來賞燈，南投燈會依然相當成功，也希望明年仍有更多企業共襄盛舉，像是四川銅梁火龍能再次來台演出。

至於南投年度活動，林明溱介紹，除了燈會之外，南投茶業博覽會也是重點項目，此外，縣府還計畫在5、6月規劃其他大型的主題活動，讓南投縣每隔幾個月都能舉辦大型活動，藉此吸引更多觀光人潮。

據了解，由於浙江杭州是南投在大陸的「第一友好城市」，兩地的關係是建立在日月潭與西湖「以湖會友」的交流上，也因此，浙江的「百葉龍」和「九獅圖」等文藝演出往年都會參演，為南投燈會增色不少。

▲受疫情衝擊，今年南投燈會以「本土陣容」為主。（圖／翻攝臉書：南投縣長林明溱）