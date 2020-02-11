54名運將載過「公主號」遊客！15日可解除隔離　基市府：目前狀況穩定

▲鑽石公主號確診病例達135例，目前基隆市政府已經請1月31日接觸過遊客的司機居家隔離。（圖／公主遊輪提供）

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

武漢肺炎疫情延燒，郵輪「鑽石公主號」至今已確認有135名確診病例，而該船1月31日停靠基隆港後，2000多名乘客下船，曾赴台北101、故宮等北北基景點，引起不少民眾恐慌，為確保54名曾載過旅客的計程車、遊覽車司機的身體狀況，司機們全被要求居家隔離。基隆市政府表示，目前狀況穩定，民眾無須擔心。

基隆市政府確認「鑽石公主號」船上有確診患者後，立即個別通知司機們，除了知道當日遊客有到哪些地點外，要確保他們是否有出現發燒、咳嗽等症狀，另請車隊司機在LINE群組上通知大家：「1月31日鑽石公主號排班司機，有發燒司機，請向我報告」。

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▲54名司機隔離狀況穩定。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市長林右昌說，截至10日為止，基隆市獲報24例，其中21例已經確認排除感染並出院，另3例則1採陰性、2採送驗住院隔離中，此外具感染風險的共59名，其中也包含1月31日「鑽石公主號」可能接觸的54名，全部居家隔離14天，目前狀況很穩定，市府將持續關懷疫情狀況。

衛生局長吳澤誠則表示，1月31日「鑽石公主號」抵港後，曾經與下船者接觸，而進行居家隔離人的有觀光巴士、計程車司機共54名，他們的身體狀況雖穩定，但仍須等到15日清晨才會解除隔離。



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