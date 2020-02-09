聽到「拼拼砰砰」他上樓理論！鄰一出電梯用榔頭猛K：這次要讓你死

▲男子不滿鄰居太吵竟持榔頭狂打對方。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

蕭姓男子認為樓上朱姓住戶時常製造噪音，決定登門理論，孰料狂按電鈴竟無人回應，先是站在門外嗆「你這樣三更半夜拼拼砰砰」，後來躲在電梯外守候，等到朱男返家從電梯出來拿榔頭狂打，吵鬧聲響直接驚動附近住戶。一、二審由新北地院審理，依傷害罪判蕭男有期徒刑1年6個月，案經上訴至高等法院遭駁回。

住在6樓的蕭男認為長期受到7樓朱男的噪音干擾，2019年1月19日決定上樓理論一番，不料當時對方正好外出購物，便跑到電梯間守著，直到朱男回家後，拿榔頭猛K，怒嗆「忍你好幾年了，自從你搬來一直吵我，我不忍了，我這次就要讓你死」，朱男雖奮力抵抗，但仍造成頭部、眼部等多處撕裂傷，所幸鄰居們聽到爭執，連忙阻止蕭男的暴力行徑並報警處理。

蕭男辯稱，只是因為一時情緒激動，並沒有真的要殺人，法官勘驗案發當時的影片得知，蕭男站在朱男家門口前嗆，「我跟你說你拼拼砰砰，你隨時在給我砰怎樣」、「你這樣三更半夜拼拼砰砰」、「當時拼拼砰砰，我隨即上來找你，被你吵起來，我要來找你，來按電鈴，你敢出門？」，而朱男也有說，案發前2人並不認識，因此確認蕭男僅因噪音問題，便持榔頭攻擊人，認為一、二審的量刑無誤，維持原判，蕭男不得上訴，檢察官得上訴。



►偷偷分享少女秘密！

