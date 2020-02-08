歐洲議會8議員挺台灣　要求WHO改正錯置中國項下

▲WHO總幹事譚德塞(Tedros Adhanom)。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾7日專電

歐洲議會8位跨黨團議員今天連署致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，要求改正阻礙台灣參與世衛及其會議，及將台灣錯置在中國項下造成的負面影響以對抗疫情。

包括歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）、復興歐洲黨團副主席塞赫（Katalin Cseh）、波蘭前外長芙緹嘉（Anna Fotyga）及卓珂馬（Kosma Złotowski）、葛塞克（Jens Gieseke）、韓森（Christophe Hansen）、徐伊凡（Ivan Stefanec）及索埃德羅娃（Michaela Sojdrova）等8位跨黨團及跨委員會議員連署致函。

連署函表示，中國武漢爆發新型冠狀病毒疫情被評為「非常高」等級，身為歐洲議會友台小組成員，提請世衛注意阻礙台灣參與世衛及相關技術性會議情形，及將台灣錯置於中國項下負面影響。

致函指出，台灣鄰近中國且雙方接觸密切位於防疫第一線，目前未有病毒社群傳染或大幅擴散，與中國嚴峻疫情截然不同。但台灣專家無法參加世衛在1月22日和30日緊急委員會會議，是唯一有確診案例而被排除與會的國家。

此外，因WHO報告誤將台北、香港及澳門納入中國新型冠狀病毒確診案例，導致部分國家停止對台航線，不僅嚴重影響台灣也無助於疫情控制。

函中呼籲世衛正確認知台灣與中國的衛生機構及飛航情報區，是由各自獨立而不相互隸屬的機構所管轄。

議員要求譚德塞改正將台灣置於中國項下錯誤，避免持續誤導其他國家，促成台灣成為世衛觀察員並得參加技術性會議，以共同對抗疫情蔓延。