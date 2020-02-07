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台灣燈會搶先看！首座互動式主燈　燈內拍手「大樹心臟」現驚人反應

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▲▼2020台灣燈會。（圖／記者李宜秦攝）

▲2020台灣燈會。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

2020台灣燈會將於明（8）日盛大開展，今年燈會加入互動式裝置，「森生守護－光之樹」是第一座可以走進去的主燈，燈會策展人Jimmy表示，主燈內部有一長達4公尺的大球，象徵大樹的心臟，民眾若對著大樹吶喊、拍手，大球就會轉紅、浮動，如同心臟跳動一般。

Jimmy表示，今年的主燈「森生守護－光之樹」有22個枝幹、368朵花苞、2300萬片葉片，象徵台灣22個縣市、368個鄉鎮、2300萬人，向下扎根汲取能量後，再匯聚到枝幹上的花苞，令其綻放，樹上還有鳥巢，內有幸福的小鳥一家人，就像台灣人民一樣。

請繼續往下閱讀...

Jimmy表示，這是第一座可以走進去的主燈，每日的6點、7點、8點、9點都會有展演，每小時安排3場次、每場次觀賞時間5分鐘、每場可容納100人，旅客至主燈內部後，將會看到長達4公尺的大球，象徵大樹的心臟，民眾若對著大樹吶喊、拍手，大球就會轉紅、上下浮動，就像是心臟跳動一般。

▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者李宜秦攝）

▲首座互動式主燈。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼2020台灣燈會。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼2020台灣燈會。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼2020台灣燈會。（圖／記者李宜秦攝）

▲2020台灣燈會明日正式開展。（圖／記者李宜秦攝）

另外今年燈會特別搬出花博最有名的「聆聽花開－永晝心」燈座，並打造5首新曲，其中包括東西方融合的電音舞曲，展演時將搭配音樂震撼參展旅客。該燈座同樣是互動式燈座，於每日6點20分、7點20分、8點20分、9點20分進行表演。

Jimmy表示，今年有一主燈區、五副燈區，是「一花開五葉」，在科技展演燈區有大黃蜂、大蜘蛛，會與表演者互動；藝術創新燈區有15位藝術家的作品，俄羅斯石虎畫家卡佳的作品也在該燈區；傳統燈區以擬人化、卡通畫的老鼠迎親作為主題；歡樂燈區與遊樂園業者合作，以老鼠的遊樂王國為主體打造；國際展演燈區有白鳥和鳴、藍雀等鳥類燈座，五燈區可讓參展旅客有互動五感新體驗。

Jimmy指出，往年燈會閉園不會有表演，今年首度推出閉園遊行，每日8點於藝術燈區的藝術大道將有小精靈進行遊行表演，設計以穿梭森林步道的方式進行，結合表演藝術，送賓客離開。

▲▼2020台灣燈會。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼2020台灣燈會。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼2020台灣燈會。（圖／記者李宜秦攝）

▲俄羅斯石虎畫家卡佳作品。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼2020台灣燈會。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼2020台灣燈會。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼2020台灣燈會。（圖／記者李宜秦攝）

▲2020台灣燈會有一主燈、五副燈區。（圖／記者李宜秦攝）

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