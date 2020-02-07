　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「吹哨人」李文亮病逝引眾怒　央視：國家監委將派員調查

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲8名最早發現疫情的醫生1人死了！李文亮「傳訊告誡」內容曝光...隔天卻遭傳喚。（圖／翻攝微博、微信）

▲李文亮病逝引眾怒。（圖／翻攝微博、微信）

記者曾俊豪／綜合報導

湖北省武漢眼科醫師李文亮6日晚間病逝的消息曝光後，大陸社群平台如微博、微信朋友圈等出現許多悼念文章。《央視新聞》報導，中央批准，國家監察委員會決定派出調查組赴湖北省武漢市，就群眾反映的涉及李文亮醫生的有關問題作全面調查。

回顧事發經過，擔任眼科醫師的李文亮2019年12月30日微信群組發了消息，示警有關武漢華南海鮮市場的疫情，沒想到因為「在互聯網發布不實言論」的罪名，人被帶到派出所「警示、批評」，還被要求簽下訓誡書，若繼續從事違法活動，將受法律制裁。

簽署訓誡書的李文亮，之後仍繼續在醫院工作，不過，他1月8日替一名青光眼患者看診後，隔天這名患者就出現武漢肺炎的症狀，李文亮本人也在1月10日開始出現咳嗽症狀，之後病情逐漸加重，住進了重症監護室。 持續接受隔離治療的李文亮，1月31日在病床上錄製一段影片，講述自己受到公安傳喚的經過，還上傳了一張簽下的訓誡書照片，立刻有數千則支持的評論，沒想到隔天2月1日就確診他感染新型冠狀病毒肺炎。

官媒《人民日報》6日在臉書發文稱，李文亮6日晚間9點30分傳出病逝消息，令許多網友感到相當惋惜。 《ETtoday新聞雲》記者發現，微信朋友圈上，不少人轉發一張圖片，上方是李文亮生前受訪的一段話，「一個健康的社會不該只有一種聲音」。也有人呼籲，「有沒有，先給李醫生去污名，先給李醫生道歉。」、「都有站『對』的勇氣，沒有認錯的自覺，都一貫沈默，偶爾憤怒。」

事實上，此次官方處理8名吹哨人的手法，引起許多大陸網友不滿，甚至許多文章最終都被刪除、下架。有網友私下表示，李文亮受訪時說的，「一個健康的社會不該只有一種聲音」，這段話發人省思，「即使大家公開哀悼，最終也有可能被『河蟹』（指刪文等舉動），對他最好的方式，就是舉辦『朋友圈國祭』，悼念他的付出」。

ET快訊
寶瓶星號2次遭日方拒靠港！決定直接開回台灣　外籍旅客將成人球
快訊／寶瓶星號遭困海上現場畫面曝光！1700台人怒吼：我們要
國台辦批台灣當局拖延返台包機　柯文哲：是我也簽不下去
身上噴酒精消毒…人妻轉身做飯「砰」一聲爆燃！火焰包圍全臉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

《環球時報》悼李文亮：現在大家必須團結，我們要打贏這場戰爭

「吹哨人」李文亮病逝引眾怒　央視：國家監委將派員調查

防疫資源缺乏還要上陣！　專家：大陸一線醫護恐「全軍覆沒」　

搶菜斷炊、鄰人運屍、回家路斷！一名台灣母親的宜昌封樓記：我真的好絕望...

身上噴酒精消毒！人妻轉身做飯「砰」一聲全身爆燃…下秒火焰包圍全臉

武漢肺炎疫情擴20多國　這裡的治癒率高過美日英法

習近平與川普通話　強調「有信心、有能力戰勝疫情」

健康社會不該只有一種聲音！　網辦「朋友圈國葬」悼吹哨人李文亮

穿山甲為新冠病毒「潛在中間宿主」！　華南農業大學：毒株相似度達99%

同為最早發現疫情的醫生！李文亮染病離世...她「拉響防疫警報」被記大功

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

到日本淡路島「火影樂園」學忍術！看鳴門漩渦、無敵海景爽嗑舒芙蕾

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

台灣再確認2例武漢肺炎！　北部40多歲男、20多歲女染疫

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

《環球時報》悼李文亮：現在大家必須團結，我們要打贏這場戰爭

「吹哨人」李文亮病逝引眾怒　央視：國家監委將派員調查

防疫資源缺乏還要上陣！　專家：大陸一線醫護恐「全軍覆沒」　

搶菜斷炊、鄰人運屍、回家路斷！一名台灣母親的宜昌封樓記：我真的好絕望...

身上噴酒精消毒！人妻轉身做飯「砰」一聲全身爆燃…下秒火焰包圍全臉

武漢肺炎疫情擴20多國　這裡的治癒率高過美日英法

習近平與川普通話　強調「有信心、有能力戰勝疫情」

健康社會不該只有一種聲音！　網辦「朋友圈國葬」悼吹哨人李文亮

穿山甲為新冠病毒「潛在中間宿主」！　華南農業大學：毒株相似度達99%

同為最早發現疫情的醫生！李文亮染病離世...她「拉響防疫警報」被記大功

日感染學理事長：武漢肺炎沒有特別可怕，防護措施比照流感即可

《環球時報》悼李文亮：現在大家必須團結，我們要打贏這場戰爭

疫情影響全球供應鏈　調研：勞動力下降至少20%

【撤僑包機】張宇韶／徐正文只是惡質買辦文化的表現

郵差喊錯名「沒按門鈴秒閃」　租屋妹2天後爆傻：可能八字不合吧

寶瓶星號船上畫面曝！旅客求回台救命…喊「我有糖尿病」：胰島素沒了很危險

歐盟27國支持台灣　外交部表達感謝！「德不孤、必有鄰」

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚曝「老公變心時間點」　不捨3子女沒爸爸怒提告反擊

楊丞琳《玩很大》求和小鬼一隊！　打麻將邊玩烏龜翹「輸了被電下巴」驚醒

寶瓶星號2次遭日方拒靠港！決定放棄直接開回台灣　外籍旅客將成人球

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

大陸熱門新聞

更／吹哨人李文亮確診…晚間過世

國台辦：東航申請3天執飛5航班

陸配確定被第二梯包機除名　她淚訴

陸女發病10天才就醫！曾帶兒子到迪士尼樂玩

李文亮34歲染疫亡「妻正懷二胎」！

即／確診破30000人！　武漢肺炎陸增3143例、73死

「吹哨人」李文亮過世　數萬網友出征湖北官員

真的很傷心！ 徐正文深夜發臉書嘆：人心比病毒可怕

武漢「方艙醫院」內部照流出　管理員：出事概不負責

李文亮心跳停止3hrs　搶救無效病逝

武漢醫護「裸奔救援」　加護病房幾乎全滅

國台辦批阻包機　陸委會：防疫非兒戲

人妻全身噴酒精消毒！轉身做飯全身爆燃

國台辦：台灣應盡速讓湖北台胞返鄉

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna握有毀滅性證據！警告莉婭：影片比八點檔精彩

更／吹哨人李文亮確診…晚間過世

美新藥抗武漢肺炎　陳時中：會送來台

鑽石公主號新增41名確診　累計61人感染

阿姨一次戴7口罩！《大學生》班底怒罵

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

台商發微信「嫌菜色爛」　網怒嗆回武漢

台灣人莫斯科戴口罩　遭毆打辱罵

好市多衛生紙現搶購潮　網轟：無知造成恐慌

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

國台辦：東航申請3天執飛5航班

WHO上挺台灣　美大使首度為台發聲

又有冷氣團！明起南下2時間點最冷

藥局囤積口罩　老闆曝關鍵說話了

鴻海導入口罩生產線　2月底日產200萬片

更多

最夯影音

更多
直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了
都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面