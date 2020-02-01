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哪捨得吃？超萌造型湯圓「旺來、金魚」DIY　手殘黨也做得出來

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這些超萌的小動物都是湯圓！烘焙老師古仁政不藏私教學，快來一起動手做。

▲這些超萌的小動物都是湯圓！烘焙老師古仁政不藏私教學，快來一起動手做。

圖文／鏡週刊

去年年底湯圓界掀起餡料獵奇大戰，蛋黃流沙、草莓、布丁、巧克力都登場爭寵，但對我這種外貌協會而言，僅在內裡變花樣遠遠不夠。我在臉書烘焙社團發現埔里的網購湯圓「古記素食烘焙」，老闆古仁政憑藉一雙巧手，變出各種惟妙惟肖的造型湯圓，旺來、金魚、Q版的十二生肖在碗裡露出無辜表情，讓人實在不忍下嘴。

從造型饅頭開始，一路開發出蛋黃酥、鳳梨酥、手撕麵包，通通都走可愛路線，阿古師小時候美術一定很高分吧？他卻苦笑：「沒有耶，我是學電機的，為了接家業，才硬著頭皮從頭學起。」據說為了揣摩卡通人物的水汪汪眼神，他還會偷翻少女漫畫參考，真是硬漢柔情。

請繼續往下閱讀...

配合過年，阿古老師還設計了多款元寶、壽桃、柿子、橘子，討個好兆頭。

▲配合過年，阿古老師還設計了多款元寶、壽桃、柿子、橘子，討個好彩頭。

「金魚湯圓」俏皮可愛，關鍵是紅白色麵糰混色時要刻意不均勻。

▲「金魚湯圓」俏皮可愛，關鍵是紅白色麵糰混色時要刻意不均勻。

「老鼠湯圓」灰色外皮是用竹炭調成，內餡則是芝麻，好看又好吃。

▲「老鼠湯圓」布色外皮是用竹炭調成，內餡則是芝麻，好吃又好看。

古仁政外型看似粗獷，卻有一雙細膩的巧手。

▲古仁政外型看似粗獷，卻有一雙巧手。

十二生肖造型的湯圓個個活潑靈動，讓少女心大爆發。

▲十二生肖造型的湯圓，讓少女心大爆發了。

聽到我們要採訪，阿古師很有義氣地直接北上，我和他約在平常開班授課的「易烘焙」教室，準備要來好好偷學幾招。只見他駕輕就熟，把糯米粉加滾水沖拌成Q中帶黏不易龜裂的麵糰，以梔子色粉、紅麴、竹炭等天然食材調出粉嫩色彩，包進自製的花生和芝麻餡，三兩下完成湯圓本體，接著就是變魔法的時間。

阿古師重視食安，調色都用天然植物色粉。

▲阿古師重視食安，調色都用天然植物色粉。

餡料是用花生粉、芝麻粉加奶油調成，每顆重量約12克。

看似複雜的細節其實很簡單，鳳梨頭就是小剪刀剪出來的

糯米麵糰加水調稀裝進擠花袋，就能做出寫字等細緻裝飾。

黃色湯圓壓出格紋，就成了可愛的鳳梨，上頭還用麵糊寫上「旺」字；白色和紅色的混色麵糰，黏上幾片心型的紅麵片，再用半圓壓棒刻出鱗狀，喜氣的紅金魚就出現了；很應景的鼠年主角，關鍵是眼睛要黏得近些，有點鬥雞眼才可愛。

阿古師用簡單的模具變出多種造型，手殘黨也能輕鬆上手。

為了讓耳朵等零件不亂跑，還要先在湯圓本體上壓出凹槽。

造型湯圓下水不破相的秘訣是：水保持微滾，用湯匙輕放湯圓，並且時時輕推預防沾底，浮起後再泡冰水定型。

阿古師不但會做，還很會教，為了讓學員有成就感，湯圓的裝飾零件都用易取得的模具壓成，學起來又快又簡單。「每個人的手感都不一樣，這樣容易控制大小，畢竟學回家要做才有意義。」採訪結束後，我在家試做驗證他的食譜是否可行，成果相當滿意。如果你也想趁元宵節撈一波讚，不妨就來請益這位不藏私的老師吧！

「易烘焙」課程包山包海，從基礎蛋糕到高階造型甜點都有得學。
 
古記素食烘焙
  • 地址：南投縣埔里鎮南盛街115號
  • 電話：049-298-3870
  • 營業時間：08：00～20：00
  • 造型湯圓訂購：12生肖團圓禮盒999元／組，可在臉書搜尋「阿古的烘焙世界」。
 
易烘焙（信義店）
  • 地址：台北市信義區信義路四段265巷5弄3號
  • 電話：0984-345-347
  • 營業時間：09：00～21：00
  • 課程資訊：5款造型湯圓課1,800元／堂，或上臉書搜尋「ezbakingdiy88」。
 


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