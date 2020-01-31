嘉義市「夜市形象工作衣帽、透明口罩」設計比賽　首獎1萬元

▲嘉義嘉樂福夜市。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府衛生局為推動業者製備餐飲、販售熟食等操作時穿戴完整工作衣帽及衛生口罩，舉辦「工作衣帽、透明口罩」設計比賽，拓展「我著工作衣帽，我驕傲」的信念，第一名可獲得獎金1萬元，以提昇夜市小吃美食業者整體食安衛生觀感。

為提昇嘉義市餐飲觀光亮點，期望作者可融入食安概念、嘉義諸羅在地元素等設計美學想法，設計出擁有嘉義市獨特色彩的食安衛生工作衣帽；為餐飲業者改良現有口罩久戴導致下巴及耳朵疼痛之問題，產品成果能於長時間使用時維持舒適感，且提昇衛生觀感，希望透過比賽方式徵求各界多方創意，改善夜市小吃業者更舒適地維持食品衛生。

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透明口罩比賽評選辦法將邀請嘉義市餐飲業者(夜市自治會相關人員)實際測試參賽作品，並依照使用感受進行評分；夜市形象工作衣帽將請本府衛生局與設計領域之專業評審針對「產品構想」、「可實行性」、「耐用性」、「可清洗消毒」、「外觀設計」及「整體表現」等，並參酌實際測試結果進行評分，評分比重為實際測試 60% 加上評審分數40%，徵件日期至2020年2月28日截止，歡迎踴躍參與。

更多活動資訊請到臉書嘉市A健康查詢 https://zh-tw.facebook.com/cichb100

▲「夜市形象工作衣帽、透明口罩」設計比賽 獎金最高1萬元 。（圖／記者翁伊森翻攝）