大陸疫情嚴重！交通部：2月底前均「停止出團赴陸」

▲武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

記者李宜秦／台北報導

因應武漢肺炎影響，交通部今表示，至2月底前均停止出團至大陸。交通部長林佳龍今日下午也召集觀光業者，擬定紓困、振興策略，包括協助旅行業周轉、補償損失、融資、減稅等。

觀光局表示，今日會議上彙整觀光產業界，包括旅行業、旅宿業與觀光遊樂區業者等各界的意見，林佳龍已要求觀光局彙整業者意見，提出觀光產業之紓困及觀光振興方案。

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觀光局表示，在產業紓困方案部分，主要是針對業者急迫性面對的問題，包括旅行業的經營週轉、配合防疫措施旅行團提前離境衍生損失的補償措施，至旅宿業的融資及相關租稅減免，以現行可以執行的優先執行，涉及法令修正部分則配合法令修正辦理。

在產業振興方案部分，除全力協助旅行業、旅宿業及觀光遊樂業轉型發展外，也呼籲發展區域旅遊，將研議支應相關的補助措施。

另外，鑒於目前大陸疫情仍然嚴峻，林佳龍也同步宣布旅行業停止出團到中國大陸順延到2月底為止。觀光局表示，除請旅行業暫停接待大陸觀光團外，自2月1日至2月29日止，也持續暫停旅行業組團前往中國大陸地區（不含港澳）旅遊，包含經由該地區轉機前往其他國家地區旅遊。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者李宜秦攝）