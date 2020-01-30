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印度每年死60萬嬰兒　國營醫院晚上10點後醫生就落跑

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▲▼譚新政在出生沒多久後就被偷偷送養。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲醫院在嬰兒救護方面的設備相當缺乏。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

印度的嬰兒死亡率相當高，但在一家拉賈斯坦邦的國營醫院JK Lon Hospital卻因為惡劣的衛生環境、設備的缺乏和醫護人員的短缺，造成死亡率比起其他醫院高出不少，光是2019年12月，就有100多名嬰兒死亡。拉賈斯坦邦衛生部長拉格·沙瑪（Raghu Sharma）表示，會對任何有過失的官員採取嚴厲的行動。

一位當地的居民舒巴姆·哈達（Shubham Hada）表示，2天大的兒子被告知受到嚴重的感染，必須住進新生兒重症監護病房（NICU），但晚上10點之後醫院就沒有醫生輪班，只能靠著父母徹夜照顧，最後還是不幸死亡。

還有一位波家（Pooja）表示，印度北部在去年12月迎來強烈的寒流，整間醫院就像地獄一般，直到上周當局才分發了毯子和暖爐。

根據數據統計顯示，JK Lon Hospital在2019年的嬰兒死亡率是5.69％，有963例死亡病例，而2018年是6.11％，有1005例死亡病例。

醫院方面則表示，因為JK Lon Hospital是方為200公里內唯一一家有新生兒重症監護病房的醫院，所有的嬰兒重症病例都會被轉送到這裡，所以死亡率看起來才會很高。

當局對醫院初步調查後發現，嬰兒部門有533台設備損壞，其中包含320台除顫器和呼吸器。醫療總監Suresh Dulara於12月下旬表示，醫院已經開始維修設備。

儘管政府試圖改善印度的醫療保健，嬰兒死亡率仍然是一個令人擔憂的問題。聯合國在2017年的一份報告中顯示，印度人口約占全球的18％，但每年嬰兒死亡人數約為60萬，佔世界總數的四分之一。

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