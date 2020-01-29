道教教主大亂鬥！5路人馬爭當「正統張天師」　全因一張「超賺證書」

▲自稱64代天師的張道禎（左）、自稱65代天師的張意將（中）和自稱65代天師的張捷翔（右）皆稱道教正統教主。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

法師斬妖除魔的情節在電影中常見，因門派不同，還常上演「鬥法」劇情。現實中，想成為法師，須由代代相傳的道教教主「張天師」授證，才有資格替民眾作法、招魂、祈福。張天師授予的證書每張萬元起跳，利益龐大。

本刊調查，第64代天師張源先2008年過世後，全台竟冒出5名自稱正統的張天師，甚至互相訴訟、謾罵，一場天師大鬥法的戲碼真實上演。

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去年12月13日，道教教主「天師」張道禎在南投三玄宮舉行襲位10週年祈安護國法會，與數十名法師一起作法、祈福，場面盛大。不過，去年10月底，另名天師張意將也因襲位10週年，在政治大學參加道教的國際學術研討會，許多宗教界人士及學者應邀出席，場面不遑多讓。

道教教主鬧雙胞，在宗教界傳開，本刊循線追查，意外發現自稱「張天師」的不只2人，全台共有5名自稱正統的張天師，在爭搶天師大位。道教是最多台灣人信仰的宗教，春節期間正月初九「天公生」，即是正統道教的重要日子。



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