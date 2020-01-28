用久柑仔店熱潮不退燒　嘉縣新春旅遊新景點

▲翁章梁伉儷前往用久柑仔店點燈 。（圖／記者翁伊森翻攝,下同）

記者翁伊森／嘉義報導

翁章梁伉儷為鼓勵遊客過年走春來嘉，日前前往用久柑仔店進行點燈儀式，現場發送「快樂鼠於您」紅包袋，排隊民眾十分踴躍。翁章梁說，近期六腳發展越來越好，歡迎大家過年來逛逛，保證回味無窮。

▲用久柑仔店攝影比賽。（圖／記者翁伊森翻攝）

為延續用久柑仔店熱潮，嚴選伴手禮協會舉辦攝影比賽，請民眾前往用久柑仔店的拍攝現場，拍攝任何景物照片一張，在大年初一到元宵節，張貼在「嘉義縣嚴選伴手禮協會—活動專欄」的粉絲專頁，就有機會獲得價值8,000元的伴手禮禮品；此外，還會選出10名特別獎，能獲得由漫畫家阮光民所授權的限量「用久柑仔店帆布袋一個」。

翁章梁指出，小年夜來用久柑仔店點燈，歡迎遊客過年來故宮南院遊玩之餘，也能到故宮南院後花園—六腳鄉。不僅有蒜頭糖廠，騎著腳踏車也能到用久柑仔店拍照打卡；此外，竹本村日前完成全台最大鸚鵡彩繪牆，有興趣的民眾千萬不要錯過。

▲用久柑仔店因劇場景成為嘉縣最新旅遊熱點 。（圖／記者翁伊森翻攝）

23日，翁章梁伉儷、立委蔡易餘、六腳鄉長陳川崎、議員林緗亭、劉雅文、黃鉦凱、六腳農會總幹事陳宥樺、縣政顧問呂文正等人，也都到場參與點燈，並歡迎鄉親過年趕緊來六腳，不僅好玩又好拍。

活動詳情請查詢粉絲專頁「嘉義縣嚴選伴手禮協會」

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