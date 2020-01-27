拆除進度超前10小時！　重慶南路高架橋初三中午通車

▲重慶南路高架橋通車。（圖／北市府工務局新工處提供，以下同）

記者呂欣玫、楊亞璇／台北報導

連接台北市中正區、新北市永和區的中正橋引道（重慶南路高架橋）於春節連假進行拆除作業，23日小年夜晚間9時30分開工，原先預計在初三（27日）晚間10時完工，但拆除進度超前，中正橋引道於27日午時開放通車。

台北市長柯文哲選定連接台北市中正區、新北市永和區的中正橋引道（重慶南路高架橋），進行拆除作業，23日小年夜晚間9時30分開工，力拚初三晚間開放通車。台北副市長彭振聲強調，拆橋過程經過重複演練，就像柯文哲講的，「慢慢想，快快拆」，準備就緒後，就動工，希望初三晚上10點前開放通車，主橋（新橋）可以在111年10月通車，111年通車後，再處理原本中正橋的歷史景觀，就是川端橋的歷史保存問題，拆橋後寄望中正橋有新的風貌。

不過，重慶南路高架橋春節期間拆橋作業已提前完成，原封閉施工路段將恢復開放通車，彭振聲於27日11時30分聯合主持記者會，並於11時49分宣布開放通車指令，開放重慶南路三段（和平西路一段至中正橋頭）通行。

彭振聲表示，本次廠商材料及設備機具除原有之預定備援外，於春節期間所屬之各料源廠商調度不易，全力完成拆橋盡早恢復通車為首要目標，過程中因陰雨不斷，道路倘有部分積水與品質未盡完善等情事時，將督促承商盡速辦理改善。本次僅是道路復原工程，算是臨時性路型，年後視使用情況，通車後均可配合調整為永久型道路型態。

工務局新工處表示，重慶南路高架橋拆除是中正萬華復興計畫的第一步，原規劃7天春節假期（168小時）完成的拆橋作業，後考量以全區封閉並採多台機械同步拆橋方式，以94小時來提前完成為目標，在施工前被視為不可能的任務，但在市府各局處互相協調、排除困難及施工團隊縝密規劃下，已完成拆除重慶高架橋量體25跨350根縱向梁、橫梁24組、墩柱48座、兩邊引道長共100公尺，土方約3500立方公尺，混凝土澆置450立方公尺、AC舖築1萬1,760平方公尺、標線繪製3000公尺，總計動用施工機具437部，人力已達1397人次。動員大量人力機具，日以繼夜積極趕工下終於完成拆除工作，施工期間各單位工作人員的不辭辛勞也總算有了成果。

工務局新工處指出，重慶南路高架橋拆除後，平面道路仍維持雙向車道各3線車道供車輛通行，可銜接至中正橋作為往返臺北市及新北市間的交通動線。本路段及中正橋於上午尖峰時段，仍維持尖峰時段的調撥車道，提醒市民注意，重慶南路高架橋拆除後，仍有平面道路附屬工程施工，恐將對交通造成局部影響，請用路人依速限行駛，合力度過中正橋改建期間的交通不便。