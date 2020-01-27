美專家要求使用MC-130J作戰版　預計2021年完成

▲ 美國MC-130J 。（圖／翻攝自美國空軍網站）

記者蔡儀潔／綜合報導

據軍事宇航電子網站消息，美國空軍航空電子專家要求內華達山脈公司（Sierra Nevada）公司，使用洛馬公司MC-130J四發渦輪螺旋槳飛機的特種作戰版，以發送和傳輸安全任務關鍵數據。 根據此次合同修改，內華達山脈公司將在科羅拉多州森特尼爾市展開工作，並應於2021年11月完成任務。

報導指出，空軍生命週期管理中心位於美國喬治亞州羅賓斯空軍基地（Robins Air Force Base），其早前宣佈向內華達山脈公司授出價值1370萬美元的2年期合同，以用於永久安裝MC-130J機載任務組網（AbMN）程序，而這一超出原本合同範圍的修改，需要額外安裝試用套件。

▲「追夢者」號(Draem Chaser)太空梭。（圖／翻攝自內華達山脈公司官網）

MC-130J機組人員通過AbMN程序，能夠從戰場上的戰術和戰役節點，發送並接收關鍵數據，具體功能包括安全視距、數據通信、友軍識別、任務跟蹤、威脅識別、全動態視訊、電子郵件等等。AbMN使得特種部隊可以通過飛機、特種部隊構件以及其他戰術和戰役節點間的實時數字資訊交換，簡化指揮控制，增強感知並降低作戰風險。

據報導，特種作戰MC-130J「第二突擊隊飛機」能為執行秘密特種作戰的直升機，以及傾轉旋翼機進行低空加油任務，還可在政治敏感地區或敵對領土內，從空中或地面執行特種部隊潛入、潛出以及補給任務。