泡夜店撿屍爛醉妹！保全男扛進飯店侵犯…睡醒「再來1次」　她清醒後崩潰

▲男保全夜店撿屍性侵2次，最後以60萬元與對方達成和解。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名從事保全的張姓男子，2017年在夜店認識一名女子小欣（化名），見對方喝到爛醉起了邪念，攔計程車將人帶往飯店投宿，並二度性侵得逞。小欣酒醒後察覺不對勁，隨即報警處理。新北地院審理後，依2個乘機性交罪判張男應執行有期徒刑2年，緩刑5年，期間付保護管束。

判決指出，張男2017年10月19日凌晨3點在台北市一間知名夜店初識小欣，他見對方因酒醉而意識不清、無法站立、行走，認為有機可乘，竟故意不告訴小欣的友人，便偷偷叫車將小欣帶往飯店投宿。他攙扶小欣進房後，隨即將對方衣物褪去，性侵1次得逞，接著與小欣同床共眠，但這還沒完，他睡醒後勁又獸性大發，再度性侵得逞。

小欣上午9時許醒來，驚見自己竟在飯店內，隨即打電話給友人，並前往醫院驗傷後報警處理。事後大受打擊的小欣罹患憂鬱症合併睡眠障礙，持續前往身心科就診。

新北地方法院審酌，張男犯後坦承犯行，與小欣以60萬元達成調解，也在調解當場給付50萬元，剩下10萬元則以分期方式給付，可見悔意，最後依2個乘機性交罪各判處有期徒刑1年7月，應執行有期徒刑2年，緩刑5年，期間付保護管束。

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