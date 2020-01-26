脫離醜老窮！侯友宜提出「新北未來十年」6大願景翻轉城市

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導



市政滿意度亮眼的新北市長侯友宜在年前發表「新北市的未來10年」演講，暢談城市6大願景以及透過點、線、面翻轉新北的全面計畫，期盼新北能發揮處於北北基桃中心位置的優勢，串起千萬人口帶動新發展。



侯友宜表示，新北的發展需要從大格局、北台灣甚至是台灣整體角度出發，一旦成功串連周邊城市及千萬人口的力量，必能發揮國際大都會的競爭力。新北市不論是自然環境或是人口組成都是整個台灣的縮影，縮小城鄉差距及解決城市多年陳疴問題，是翻轉城市風貌的最大挑戰，但他與團隊將會全力以赴，讓市民在新北安居樂業。



侯友宜提出「點、線、面」交通計畫，以都更為「點」、軌道建設為「線」，預計2030年三環六線的工程接近完成，將徹底串起北北桃，帶動發展並縮短差距；「面」則是用決心面對多年難解之問題，包含五股垃圾山、泰山塭仔圳及設置三重第二行政中心計畫，力求打破原來的面貌，徹底翻轉市容。



新北市城市六大願景是新住民、新領導、新趨勢、新美學、新創生及新聯結；市長說，新住民不僅是外國人口，更指來自中南部的移入人口，新北市有400萬市民，也是2019年全台灣移入人口最多的城市，面對人口年輕化的趨勢，以及如何讓這些移入居民產生認同等問題，他強調，市府團隊將讓城市不斷發展、進步，讓移入人口認同新北作為第二故鄉。



在新領導的部分，侯友宜一上任即力推「簡政便民」，期盼改變公務體系傳統的思考模式，修改不必要的法規、刪除多餘的表格，使行政效率提升，讓民眾有感。新創生則是鼓勵年輕人回鄉，新北有許多偏鄉，地方政府要讓這些地方重現活力。

侯友宜也強調，新聯結即是與周邊城市北北基桃合作，他過去有許多與台北市長柯文哲及桃園市長鄭文燦的合作經驗，保持開放的心態才能有雙贏局面。



在新年即將來臨之際，侯友宜要讓市民們看見新北未來的願景，期望將這六大願景化為行動，帶領新北市迎向21世紀第3個10年的挑戰及國際間局勢之改變。

▲侯友宜與鄭文燦協調促成「北桃一日生活圈」。（圖／桃園市政府提供）