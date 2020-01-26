　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

脫離醜老窮！侯友宜提出「新北未來十年」6大願景翻轉城市

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,新北市長侯友宜助講。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導
 
市政滿意度亮眼的新北市長侯友宜在年前發表「新北市的未來10年」演講，暢談城市6大願景以及透過點、線、面翻轉新北的全面計畫，期盼新北能發揮處於北北基桃中心位置的優勢，串起千萬人口帶動新發展。
 
侯友宜表示，新北的發展需要從大格局、北台灣甚至是台灣整體角度出發，一旦成功串連周邊城市及千萬人口的力量，必能發揮國際大都會的競爭力。新北市不論是自然環境或是人口組成都是整個台灣的縮影，縮小城鄉差距及解決城市多年陳疴問題，是翻轉城市風貌的最大挑戰，但他與團隊將會全力以赴，讓市民在新北安居樂業。
 
侯友宜提出「點、線、面」交通計畫，以都更為「點」、軌道建設為「線」，預計2030年三環六線的工程接近完成，將徹底串起北北桃，帶動發展並縮短差距；「面」則是用決心面對多年難解之問題，包含五股垃圾山、泰山塭仔圳及設置三重第二行政中心計畫，力求打破原來的面貌，徹底翻轉市容。
 
新北市城市六大願景是新住民、新領導、新趨勢、新美學、新創生及新聯結；市長說，新住民不僅是外國人口，更指來自中南部的移入人口，新北市有400萬市民，也是2019年全台灣移入人口最多的城市，面對人口年輕化的趨勢，以及如何讓這些移入居民產生認同等問題，他強調，市府團隊將讓城市不斷發展、進步，讓移入人口認同新北作為第二故鄉。
 
在新領導的部分，侯友宜一上任即力推「簡政便民」，期盼改變公務體系傳統的思考模式，修改不必要的法規、刪除多餘的表格，使行政效率提升，讓民眾有感。新創生則是鼓勵年輕人回鄉，新北有許多偏鄉，地方政府要讓這些地方重現活力。

侯友宜也強調，新聯結即是與周邊城市北北基桃合作，他過去有許多與台北市長柯文哲及桃園市長鄭文燦的合作經驗，保持開放的心態才能有雙贏局面。
 
在新年即將來臨之際，侯友宜要讓市民們看見新北未來的願景，期望將這六大願景化為行動，帶領新北市迎向21世紀第3個10年的挑戰及國際間局勢之改變。

▲桃園市府與新北市府推動「北桃一日生活圈」，由鄭文燦市長與侯友宜市長協調促成。（圖／桃園市政府提供）

▲侯友宜與鄭文燦協調促成「北桃一日生活圈」。（圖／桃園市政府提供）

ET快訊
快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳
快訊／最新檢測結果：華南海鮮市場「存在大量新型冠狀病毒」
武漢肺炎傳染力超強？冠狀病毒「3點知識」公開　傳染途徑曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

天文館、科教館、兒童樂園「縫起來」！走春就來台北科學藝術園區

收編小野貓「太兇只好放生」　2天後牠自己跑回來「入住鐵窗」

小三通停發陸客落地簽　楊鎮浯：金門防疫標準應高於其他縣市

韓國瑜落選仍超夯！登2019政治熱搜第一　蟬聯2年奪雙冠王

政壇好聲音／「農婦」快來複習！　吳怡農深情唱《月亮代表我的心》

馬英九當一日外送員　OL兇完下一秒嚇歪：啊啊啊啊啊

金馬小三通落地簽喊卡！連江縣長建議「直接停航」避免疫情擴散

蔡英文南台灣祈福、發福袋：繼續為台灣打拚！讓經濟社會照顧更好、國家更強

武漢肺炎襲高雄...前官員憶陳菊：永遠趕著在風暴抵達高雄前「她要先到」

侯友宜春節行程戴口罩、拱手取代握手　主持武漢肺炎應變會議

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

75kg藏獒搖尾巴給「重量級塞奶」姑姑快被撞飛笑喊：好了～停XD

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

新年好討厭...她重複過初一崩潰　醒悟「過年的意義」結局網笑著哭

奴才半夜上廁所被關在房外　探頭驚見阿柴用腳頂惡意擋門

新年跟別人借錢當心衰一年！　盤點大年初一「12禁忌」

天文館、科教館、兒童樂園「縫起來」！走春就來台北科學藝術園區

收編小野貓「太兇只好放生」　2天後牠自己跑回來「入住鐵窗」

小三通停發陸客落地簽　楊鎮浯：金門防疫標準應高於其他縣市

韓國瑜落選仍超夯！登2019政治熱搜第一　蟬聯2年奪雙冠王

政壇好聲音／「農婦」快來複習！　吳怡農深情唱《月亮代表我的心》

馬英九當一日外送員　OL兇完下一秒嚇歪：啊啊啊啊啊

金馬小三通落地簽喊卡！連江縣長建議「直接停航」避免疫情擴散

蔡英文南台灣祈福、發福袋：繼續為台灣打拚！讓經濟社會照顧更好、國家更強

武漢肺炎襲高雄...前官員憶陳菊：永遠趕著在風暴抵達高雄前「她要先到」

侯友宜春節行程戴口罩、拱手取代握手　主持武漢肺炎應變會議

14歲少女客廳玩手機...突遭狼外公撲倒　憤咬手臂一大口逃命

大馬世界小姐超有愛！自掏腰包買80條「慈善首飾」 分送各國佳麗

過年出遠門必備「暈車藥」　服用時機、禁忌一次搞懂！

天文館、科教館、兒童樂園「縫起來」！走春就來台北科學藝術園區

浴室除臭8要點！　小蘇打+天然芳香劑超省錢

上香拜拜四大禁忌易踩雷！　插歪了拔出來…對神明超不敬

泡夜店撿屍爛醉妹！保全男扛進飯店侵犯…睡醒「再來1次」　她清醒後崩潰

好市多口罩搶爆！台北男勸「平常心」…網看「超母湯購物車」秒酸：身體很誠實

彭于晏不排斥相親「碰到好的把握一下」　男神自爆單身5年⋯難忘初戀女孩

台灣出現第四例武漢肺炎！即起具湖北旅遊史「居家檢疫」違者重罰「強制隔離」

公主貓要吹暖氣！一關掉就喵喵碎念　 媽傻眼：欸這什麼態度

政治熱門新聞

命理師曝韓國瑜「龍鬚斷了」當不了總統

怒批禁口罩出口政策　蔡正元：一群白痴

拜廟未戴口罩！柯文哲：醫學還是專業

即／高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急回應

即／84人列管　韓國瑜戴口罩入衛生局

巧！姜太公鼠年國運籤出爐呼應小英政策　主席解籤了

吳怡農生肖不是屬猴！命理師面相推測：屬猿

武漢肺炎襲高雄...前官員憶陳菊：永遠趕著在風暴抵達高雄前「她要先到」

政壇愛恨情仇！李婉鈺斥劉建國「渣男」

黃昭順驚人語錄　灑豆防飆車、台三線是哪三條線

黃智賢痛批台灣「禁止口罩出口」泯滅良心

韓國瑜要求：重建台商2天路線與接觸史

禁口罩出口挨批　蘇貞昌：要先自救才能救人

包機撤300台人待陸同意　海基會：持續探詢

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／台中男「武漢返台」到處跑！疫情指揮中心回應了

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

不只金巴黎！染病台商移動路徑曝光

直播主測2000元刮刮樂中獎率　結局傻眼

台中男「武漢返台」逛百貨趴趴走　衛生局找到人了！

即／國內新增第4例武漢肺炎　行程細節曝光

「我也很怕死！」武漢返台男回應了

《超偶》最年輕冠軍消失7年！月入15K

即／澎湖2女返鄉發高燒　送入負壓隔離病房

獨／武漢團返陸淚謝台灣：碰到這種事誰都不願意

金巴黎小姐神反應！PTT淚謝推爆

台商承認感染武漢肺炎　舞小姐崩潰遭隔離

2歲童發燒！一家3口遭機場隔離…竟想爬玻璃窗再逃

武漢肺炎疫情　1940緊急記者會

即／最新檢測：華南海鮮市場存在大量病毒

更多

最夯影音

更多
台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權
傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面