2020超強開運法大公開！　「5樣小物」放衣櫃輕鬆存到私房錢

▲首先準備好一個紅包袋、一張千元鈔票、一張百元鈔票、3個硬幣，以及有魔法元素的圓形錢幣。（圖／小孟老師星座塔羅牌之清水孟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者黃翊婷／台北報導

如果覺得自己2019年的財運一直不太好，新的一年開始不妨試試清水孟彼德老師提供的超強開運小撇步，只要準備5樣物品，就能輕鬆打通2020年的財運囉！

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首先，要準備一個空的紅包袋、一張千元鈔票、一張百元鈔票以及3個硬幣，硬幣面額分別為50元、10元和5元，最後親自在紙上畫出一個「具備魔法元素」的圓形錢幣，就算是完成準備工作了。

接下來的步驟相當簡單，只要把上述物品通通放進紅包袋裡就可以了。彼德老師解釋，「具備魔法元素」的圓形錢幣最好是又大又圓，象徵財運圓圓滿滿，「裝的時候不用分順序，就是全部裝進去就對了。」

▲接著，把所有東西裝進紅包袋裡。

完成以上步驟後，就看大家比較想要獲得哪方面的財運，再把紅包袋放到相對應的位置，一切就大功告成了。彼德老師建議，如果想讓正財運旺一點，可以把紅包袋放在辦公室的抽屜，如果是放在家中的衣櫃，就會比較容易存到「私房錢」哦！

▼只要把紅包袋放在辦公室抽屜或是家中衣櫃，就能達到開運的效果。

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