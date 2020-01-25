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鯊魚用「皮膚排尿」！肉飄來濃濃尿騷味　這道獨特料理讓名廚狂吐

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▲鯊魚是海洋食物鏈當中的頂級消費者。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲鯊魚透過皮膚排尿。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導

你是否曾經吃鯊魚肉時覺得有一股尿騷味呢？其實原因是鯊魚天生並沒有排尿器官，牠們透過身上的皮膚來排尿，肉裡充滿尿素，因此有濃厚的氨味（阿摩尼亞味），體積越大的鯊魚，肉中散發的尿騷味也就越重。冰島名料理臭鯊魚肉就以濃厚的尿騷味聞名，名廚高登拉姆齊更在節目上吃了後大吐。

綜合媒體報導，鯊魚代謝產生的尿素並不會馬上從皮膚排出，而是會先大量囤積在體內，導致血液的滲透壓高過海水時，就能直接從海水裡吸收淡水，多餘的尿素接著才會排出體外。

▲冰島臭鯊魚肉。（圖／翻攝自網易）

▲冰島臭鯊魚肉製作過程需4到5個月的時間。（圖／翻攝自網易）
冰島的著名料理臭鯊魚肉（Hákarl）就以濃濃的尿騷味聞名全世界，製作過程是將先格陵蘭鯊魚（又稱小頭睡鯊）去頭，接著把魚身切成塊放置在海灘的坑洞中，再經由4到5個月的發酵時間、風乾處理完成。臭鯊魚肉儘管味道難聞，但仍是冰島人在冬季節慶中常常採用的傳統料理。

據了解，如果是初次品嘗臭鯊魚肉的人，幾乎都受不了那驚人的騷味，因此建議要捏住鼻子，或拿牙籤試著小塊吃，因為聞起來比吃起來味道更強烈。地獄廚神高登拉姆齊（Gordon Ramsay）就曾在節目上試吃後全部吐了出來。已逝的著名美國主廚安東尼波登（Anthony Bourdain）也曾親自嘗過臭鯊魚肉，他當時表示，「這是我嚐過味道最恐怖的食物！」

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