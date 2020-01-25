怕忘記繳保費必看！勾選「保費自動墊繳」　確保自動代墊

▲投保時一定要閱讀要保書說明。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／台北報導

民眾在投保時，常看到要保書中「保險費自動墊繳」的功能，也是保險公司建議民眾勾選同意的項目，原因是，這功能可在保戶沒有如期繳納保費時，提供一種「自動墊繳」的遞補作用。

當保戶因經濟狀況或疏忽，未能如期繳納保費，一旦超過保險公司給予的寬限期時，若保戶曾在要保書同意保險費自動墊繳，那麼保險公司就可利用保單價值準備金，自動幫保戶代墊當期保險費。

自動墊繳功能可提供保戶多一層保障，因為當保戶超出寬限期仍未繳費，保險契約即將停效，便會影響理賠權利；若啟動了「保險費自動墊繳」功能，由保險公司利用保單價值準備金墊付該筆保險費，就可以暫時確保保險契約有效。

不過需注意的是，民眾應將自動墊繳視為維持保單效力的暫時性作法，因為自動墊繳需另計算利息費用，且保險公司僅能就保單價值準備金的額度內墊付保險費，也就是說，如果代墊費用超過保單價值準備金，保單仍會停效。

壽險公司建議，民眾可以採取較積極的保單管理方式，定期檢視保單付款方式是否需調整，例如扣款帳戶存款額度是否足夠、信用卡是否有效，同時也需注意留存於保險公司的通訊資料是否正確，以免一時疏忽或漏接資訊，讓保單失去了保障的效用。

要保書裡的專有名詞，民眾若不知道詢問，很有可能會錯失自己的權益。不過也不用過度擔心，因為要保書的內容與規格皆依據主管機關的規範制定，並經主管機關審核，因此民眾簽署要保書時，不用擔心有不利的選項或條款內容，倒是可以多加了解，有效發揮自身權益。

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