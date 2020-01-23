工作人員才離開！狒狒秒拿手機狂點　幫她「購物車商品」全下單

▲工作人員才剛離開房間，狒狒秒拿起手機狂點。（圖／翻攝自中新短視頻）

網搜小組／趙蔡州報導

大陸江蘇省常州一名呂姓女子是動物園員工，她日前發現自己網購購物車點選的商品被人下單付款，調閱監視器後發現兇手是她平常照料餵食的狒狒，事發時她離開房間要替狒狒拿食物，結果狒狒就趁機拿起手機「作案」，所幸被付款的商品價格並不高。

綜合陸媒報導，呂女2019年11月6日上班照料狒狒時，發現狒狒餓了就起身離開去拿食物，離開時不小心把手機遺留在工作間內，當她再次回到工作間給狒狒餵食後，拿起手機就發現已經多了好幾條訂單訊息，「下訂單時間和監控中狒狒拿起手機的時間一樣」，才知道是狒狒幫她下的單子。

▲狒狒幫工作人員的網購購物車清空。（圖／翻攝自《江蘇新聞》微信公眾號）

呂女無奈說，這一隻狒狒是從小帶到大的，大多數時間都在一起，「我喜歡玩手機，我網購的時候，牠也見過我下單」，可能是因此才拿學會手機亂滑，結果就意外成功幫主人下單了，幸好購物車裡都是一些日常用品，錢不算多就沒有申請退貨了，只是遺憾有些東西沒有等到優惠折扣。

至於狒狒如何破解手機密碼，呂女解釋是因為有開通「小額免密支付」，所以才讓狒狒「有機可乘。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。