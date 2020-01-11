▲蔡英文打破得票數最高的候選人！（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉維榛／綜合報導

2020總統大選「辣台妹」蔡英文發威，奪下817萬票連任成功，除了一路領先韓國瑜的552萬票，更打破2008年前總統馬英九、副總統蕭萬長的765萬票紀錄。各界也好奇全台「5個章魚哥」指標里命中率，有2里誤差率小於2%，比天玉里還準！

此次最先開完票的是新北市鶯歌區建德里，有效票共391票，宋余配21票、韓張配138票、蔡賴配232票；得票率分別為，5.37%、35.27%、59.34%。蔡贏韓94票，贏24.05%。

大家最熟悉的台北市士林區天玉里，得票數分別為，宋余配217票、韓張配2238票、蔡賴配3038票。蔡英文得票率為55.31%，韓國瑜為40.74%，蔡賴配贏14.57%。

台中市北區邱厝里部分，有效票為1663票，宋余配68票、韓張配664票、蔡賴配931票；得票率分別為4.09%、39.93%、55.98%。蔡賴配多出267票，贏16.05%。

新北市中和區國光里方面，有效票為2608票，宋余配122票、韓張1024票、蔡賴配1462票；得票率分別為，4.68%、39.26%、56.06%，蔡英文贏韓國瑜438票，贏16.8%。

▲韓國瑜總統宣布敗選！（圖／記者林敬旻攝）

高雄市苓雅區正義里部分，有效票為1925票，宋楚瑜80票、韓國瑜拿617票、蔡英文拿1228票；得票率分別為4.12%、32.05%、63.79%，蔡贏韓31.74%。

中選會熱騰騰票數出爐，宋余配60萬8590票、韓張配552萬2119票、蔡賴配817萬231票，得票率分別為4.26%、38.61%、57.13%。5個章魚里皆吻合勝選，各界最關注的誤差率，天玉里2.13%，建德里3.34%、邱厝里1.32%、國光里1.07%、正義里高達6.66%。有趣的是，邱厝里跟國光里打敗天玉里，誤差皆小於2%。