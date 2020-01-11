外媒看2020大選！《紐時》列出「4大問題」　反送中、假新聞都在內

▲2020大選投票日，民眾趕早排隊投票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃心瑀／綜合報導

2020總統大選在今（11）日登場，不僅國內相當重視，就連外媒也十分關注，共計有113家國際媒體，超過235位國外記者在台採訪。《紐約時報》也分析整理出台灣此次大選中所出現的幾個問題，其內容包括選舉結果「可能會讓中國失望」、對中國的影響以及假消息的出現、韓國瑜的光芒正在褪去，以及總統蔡英文在經濟方面上得到提振。

根據《紐約時報》報導，從大選之前的民調中顯示，總統蔡英文的民調遙遙領先，如果這些民調的結果成真，意味著她將擺過民進黨在2018年九合一選舉時的挫敗。分析中指出，由於中國大陸近來的干涉，導致多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島等邦交友國與台灣斷交、中方加強空中軍事巡邏、派遣航空母艦穿越台灣海峽等行為，被視為在蔡英文支持度勝出的部分原因。

鑒於先前香港所發生的大規模抗議活動，「主權問題」變得越來越重要，而相較於其他位候選人，部分台灣選民認為，蔡英文在此問題上，更有能力可以捍衛台灣的主權。

報導中指出，國民黨總統候選人韓國瑜雖然在2018年選舉時，聲望大漲，進而拿下民進黨長期執政的高雄地區，但從內部初選開始，由於黨內的不團結以及對於中國政府採取開放性的態度，導致他的人氣下降，甚至是不如以往。

對於台灣2020總統大選，《紐約時報》也列出幾項重要問題，第一項即是「可能會讓中國大為失望」，中國領導人習近平在2018年1月時曾表示，「與台灣統一是不可避免的」，更在蔡英文執政時期，切斷雙方政府聯繫、挖走台灣邦交國以及實施禁止中國遊客訪台等政策，還用軍事力量威脅台灣不能尋求正式獨立；若是蔡英文在這次選舉中贏得勝利，那對北京一直以來採取的策略來說，將會是一次打擊。

第二項是「對中國的影響和假新聞的氾濫」，對於習近平的談話，蔡英文給予否決的回應，並在台灣贏得廣泛的支持，而2019年6月爆發的香港抗議事件，更助長了蔡英文人氣的提高；另外，民進黨政府也強調中國會影響台灣選舉的擔憂，並指出選舉期間所傳播的假新聞，正在破壞民進黨的信譽。

2018年11月「王立強案」的爆發，除了加深了大眾對於中國是否暗中干涉台灣選舉的擔憂，更讓大家注意的是，韓國瑜對中國的看法。

第三項「民粹主義市長的光芒正在褪去」，韓國瑜在2018年高雄市長選舉當中，塑造了一個全新、勇於挑戰台灣政治菁英的形象，不僅讓他支持率飆升，當時更掀起一股「韓流」；在他的主張當中認為，要與中國建立更有好的關係，並為了提升台灣經濟，前往中國大陸與相關官員見面，這樣的舉動也讓他獲得中國默許下的支持，但隨著香港抗議的爆發，這一支持卻為他帶來了負擔。在投入總統大選的8個月裡，韓國瑜面臨高雄市民的罷免運動，人氣不斷下滑，在最終的選舉民調中顯示，他已經落後對手蔡英文兩位數。

最後一項「蔡英文在經濟上得到提振」，韓國瑜在選高雄市長時，就曾經提過工資停滯不前的相關經濟問題，在總統選舉期間，這個問題也一樣被拿出來討論，但是在擔任高雄市長短暫的其間當中，這些問題仍然沒有得到顯著的改善，也無法表現出他是能夠帶來增長的候選人。

報導中寫道，台灣在2018年的經濟表現良好，增速超過韓國跟香港，有經濟學家表示，台灣成為美中貿易戰的受益者，因為吸收了部分想躲避美國加徵關稅的投資和製造業；儘管這跟民進黨的經濟政策關係不大，但有人把這樣的情況歸因於民進黨政府的準備工作。