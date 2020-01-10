台積電真的操嗎？　網用軍教片回應「電影演的都是真的」

▲台積電徵才影片「歡迎光臨，我的台積生活」。（影片取自臉書「加入台積共創奇蹟」粉絲團）

記者范姜士航／綜合報導

科技業給人高薪的的印象，讓大家都擠破頭想進入該領域，其中台積電更是科技業指標性的象徵，一名網友在PTT詢問，他看到台積電徵人影片，員工可以打球又可以健身，每個都容光煥發，引起他的好奇「台積電真的很操嗎？」。

臉書社團「加入台積共創奇蹟」近日發布一支由徵才影片，由公司的設備工程師親自現身說法，影片中由該工程師介紹自己的工作環境及日常工作，提到做這份工作不只需要耐心、細心也需要有一定的抗壓性，也提及公司提供不少運動設施讓員工去做休閒活動，影片被轉到PTT後不少網友被台積電的球場及健身房吸引目光，直呼「台積電有真的很操嗎，想投履歷」。

文章一發出馬上受到關注，不少網友看完影片表示「羨慕」、「很棒啊，薪水又高，長輩又可以炫耀自己有個在台積上班的孩子」、「一堆人搶著進去」，也有網友抱持著相反的態度，「誰會把不好的一面拍成宣傳片」「看到無塵衣就關掉影片了」、「你去臉書搜尋一下設備聚餐或尾牙的照片看看有沒有容光煥發阿」、「跟莒光園地異曲同工」。

▲網友趣味改編軍教片「號角響起」劇情回應 。（圖／翻攝自PTT）

更有網友用軍教片「號角響起」中的劇情改寫後回應真實情況，網友直呼「有畫面、有聲音」、「怎麼跟國軍online 87%神似」、「笑著笑著就哭了」、「這台詞完全是用台積」。