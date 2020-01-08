準備要打仗了！　美「第82空降師」整裝赴中東部署

▲美軍第82空降師開拔赴中東部署。（圖／美聯社）

圖文／CTWANT

美國與伊朗的緊張情勢升溫，戰爭一觸即發，美軍正派遣機動性最高的部隊「第82空降師」（82nd Airborne Division）緊急開拔赴中東部署備戰。北卡羅來納州（North Carolina）布拉格堡基地（Fort Bragg）有600官兵在周末出發，裏頭不少成員是首次出任務的年輕士兵，他們與家人通過離開美國前的最後一通電話，之後就交出自己的手機，準備好步槍跟彈藥，前往中東地區。

根據《路透社》報導，布拉格堡的600名大兵，只是第82空降師奉令前往中東約3500名傘兵的一部分，大部分士兵的第一站是科威特，最後目的地則列為機密，沒有人知道要去哪裡。

其中一位阿兵哥還高喊：「我們要打仗了！兄弟們！」但是隊伍中，30歲以上的老兵，神情則顯得嚴肅，可能它們之前看過自己的同袍在戰爭中傷殘，對戰爭的態度是擔憂大於興奮。

美國陸軍發言人伯恩斯中校（Mike Burns）向《路透社》表示：「這些人對出任務感到興奮，但我們沒有人知道，他們會去多久。這是這趟任務最困難的部分」。且為了嚴防軍事機密洩漏，士兵們不得攜帶手機，或任何其他可與親朋好友聯繫的設備。

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