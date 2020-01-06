攻擊伊朗文化地點犯下「戰爭罪」　川普怨：他們就可以放炸彈炸美國人？

▲新年假期結束，川普和夫人梅蘭妮亞、兒子巴倫（Barron）搭乘專機從佛州返回白宮。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普日前揚言，可能鎖定伊朗的「文化地點」攻擊，遭批評此舉已經觸犯戰爭罪行。川普5日抱怨稱，伊朗可以殺害、折磨美國人民，美國卻不能打擊伊朗的文化地點，這一點都不合理。

川普下令美軍於伊拉克境內擊斃伊朗「聖城軍」指揮官蘇雷曼尼少將，德黑蘭當局則揚言報復，一時間讓中東局勢戰雲密布。川普4日在推特上表示，美國可能鎖定打擊伊朗52個重要目標，代表著1980伊朗人質危機中遭挾持的52名美國人質，其中包括對重要伊朗文化具有重要意義的目標。

此番發言立即引起輿論抨擊。角逐11月總統大選的民主黨籍聯邦參議院華倫提醒川普，「你是在揚言要犯下戰爭罪。我們與伊朗並不在交戰中，美國人民也不希望與伊朗開戰。你不會與伊朗開戰的，但你的言論始美國軍人和外交官面臨更大風險。」

同為民主黨的聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）也說，「鎖定平民和文化地點為目標是恐怖分子才在做的事。這是戰爭罪。」他說，川普一手釀成這場衝突，若開戰將使成千上萬美國人死去，國會必須阻止。

美國國務卿蓬佩奧連忙滅火稱，假使美國遭受攻擊，美軍將毫不猶豫地反擊，但一切行動都會遵循國際法規定。當媒體詢問他，白宮是否計畫鎖定伊朗文化目標，蓬佩奧則含糊其詞稱，「我們會做正確的事，合乎法律」。

川普5日搭乘空軍一號從佛州返回華府時忍不住抱怨說，伊朗殺害美國人，美國卻不能夠發動相應的反擊。川普說，「他們可以殺害我們的人民，他們可以把我的人民折磨到重傷，他們可以在路邊放炸彈攻擊我們的人民，我們卻不能動他們的文化地點？不合理。」

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