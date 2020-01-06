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小英造勢民進黨全包　台南藍軍：涉嫌賄選檢調敢不敢查？

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▲蔡英文號稱15萬人台南大造勢後，台南市議會國民黨團立刻接獲多項檢舉涉嫌賄選，質疑檢調敢不敢查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲蔡英文號稱15萬人台南大造勢後，台南市議會國民黨團立刻接獲多項檢舉涉嫌賄選，質疑檢調敢不敢查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

蔡英文號稱15萬人台南大造勢後，台南市議會國民黨團立刻接獲多項檢舉，分別是「2020蔡英文總統連任辦公室」補助車資、旅險和便當費用8000等，且為方便小英造勢平實營區草皮緊急移除造成黃土飛揚，國民黨團問涉嫌賄選檢調敢不敢查？

台南市議會國民黨團出示檢舉證據，當場試算若打對折，以7萬5千人計算，小英要花1500萬元，反觀韓國瑜造勢，車資、便當都自己出，黨團大呼這不叫賄選甚麼才叫賄選，檢調敢不敢辦？

▲蔡英文號稱15萬人台南大造勢後，台南市議會國民黨團立刻接獲多項檢舉涉嫌賄選，質疑檢調敢不敢查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國民黨團發言人王家貞、蔡淑惠、盧崑福和李中岑，6日下午舉行「小英台南造勢的真相」記者會。記者會一開始就播放目前在網路上廣為傳閱，參與小英造勢遊覽車運將們談話，一位運將說在小英執政時買了一輛遊覽車，市價2百萬，結果3年多下來，一個月薪水從原本6萬多下降到如今的3萬多，低薪的現況讓他難以養家。

另一位運將說想要轉賣車牌，誰知以前還可以賣個50萬到80萬，現在遊覽車成燙手山芋，車牌只值5萬元，死忠支持民進黨的下場變得如此淒涼，因此不久前他父親去世，接到小英的慰問文都被他氣得丟到一旁，這位司機說不只他這位台南人生氣，他更嗆說，台灣全部會翻盤。

王家貞拿著檢舉函說，不比不知道蔡英文政府視法律為無物，明知根據選罷法，只要超過30元就是賄選，結果民進黨公然發出通知，3張選票守護台灣造勢報名，內文說為了體恤不方便騎車民眾，會有遊覽車載送，只要填妥身分證字號、出生年月日和電話即可。

▲蔡英文號稱15萬人台南大造勢後，台南市議會國民黨團立刻接獲多項檢舉涉嫌賄選，質疑檢調敢不敢查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另一張檢舉函上寫著，1月5日下午3時到6時平實公園，每台遊覽車補助8千元含車資平安險和70元便當，收據抬頭「2020蔡英文總統連任辦公室」，收據專用章需內刻統一編號。這不叫賄選甚麼才叫賄選！看看韓國瑜的造勢活動，車錢自己出，便當自己買，檢調敢不敢辦？

蔡淑惠立刻當場試算蔡英文這場造勢活動花多少錢，她說，若以10萬人來算，2500輛遊覽車x8000元等於2千萬元，若打個折，有7萬5千人坐車，1875輛遊覽車x8000元等於1500萬元，還不包括不同顏色選區的伴手禮，這些錢誰買單？3年來民進黨肥貓處處，政治分贓，這些錢對民進黨來說只是九牛一毛，但相較於韓國瑜的庶民起義，大家試用熱情熱誠克勤克儉來拚選舉，民進黨真的讓人民失望了。

蔡淑惠說，影片的運將大哥敢站出來譴責民進黨，是這3年深受民進黨鎖國之害，有位做遊覽車車體改造的朋友也在蔡英文執政3年多虧了1億多，因為遊覽車生意難做，大家都不願意交車，因為民不聊生。

盧崑福拿出平實公園之前有鋪草皮和為了小英造勢移除草皮的照片比較，這整地的錢是誰出的？民進黨罵國民黨貪汙，結果民進黨執政後貪汙更嚴重，支持者還辯稱都是學國民黨的，不知反省的民進黨，請檢調深入追查為何辦個小英造勢疑點這麼多，不要睡著了！

李中岑也直說，看看小英造勢場子號稱15萬人，結果是前面燒燒、後面冷冷，因為是被免費動員來的，反觀韓國瑜造勢的場合，國旗飛揚，場面既熱情又熱烈，一直到散場，支持者都還不願散去，民進黨一再用謊言洗腦支持者，騙選民說國民黨執政台灣一定倒，現在換民進黨執政近四年台灣鄉親日子可有過得更好，民進黨的死忠支持者運將大哥都挺身說出真相並怒嗆民進黨，勇敢的台灣鄉親，這次請大聲說出民進黨不倒台灣不會好，請用選票決定自己的未來。

▲蔡英文號稱15萬人台南大造勢後，台南市議會國民黨團立刻接獲多項檢舉涉嫌賄選，質疑檢調敢不敢查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於國民黨團6日利用議會空間進行選舉抹黑，卻不用來關心市政，台南英德競選總部感到相當遺憾，同時表示，競選經費都是合法募款、依法支用，之後更會依法向中央申報，沒有必要跟國民黨報告細節。至於在場地借用上，都是依土地主管機關規定辦理，國民黨如果要質疑，請先做好功課，不要含血噴人。

另外，國民黨的候選人，先前在造勢場合大放厥詞，主張黑鷹失事是民進黨全國站路口造成的，台南英德競總請問這位蔡姓候選人，有向這些殉職者的家屬道歉嗎？有向國軍道歉嗎？今天居然還用貧弱的數學和不知哪裡生出來的黑函，開記者會恣意攻擊對手，試問這就是國民黨的素質嗎？

▲蔡英文號稱15萬人台南大造勢後，台南市議會國民黨團立刻接獲多項檢舉涉嫌賄選，質疑檢調敢不敢查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南英德競總引述昨天林飛帆副秘書長的演說，這場選舉就是政治文化與格調的選擇！當民進黨不斷提出政見、不斷端出願景時，國民黨卻不停地秀下限，拿匿名檢舉的黑函，以及用完全錯誤的資訊造謠中傷。台南英德競總表示這種惡質的選舉手法已經過時了，今年的首投族有118萬人，沒有人會被這種上世紀的抹黑手法所騙，呼籲國民黨還是趕快提出政見，不要浪費選前最後幾天。

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