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台北大稻程延平宮留美碩士道長鄭大謙　過著名符其實「斜槓人生」

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▲ 大稻程延平宮留美碩士鄭大謙道長。（圖／鄭大謙道長授權提供）

▲ 大稻程延平宮留美碩士道長鄭大謙，過著名符其實「斜槓人生」。（圖／鄭大謙道長授權提供，下同）

記者郭世賢／台北報導

宮廟多半主打的是主祀神明的神威顯赫，而位於台北市南京西路底，過了環河北路旁的四號小水門外，有座大稻程延平宮卻是以多位道長的相片作為宣傳。走進廟中尋訪，沒有佛寺那般的嚴肅靜謐感，迎向我們的，正是外牆掛著的相片中最左邊的鄭大謙道長。

對於這宮廟看來頗為另類的行銷方式感到興趣的採訪，在《ETtoday新聞雲》記者與鄭大謙道長訪談後，發現了更特別的故事。年方40多歲的鄭道長過著名符其實的「斜槓人生」，他在幾所大學及社教機構任教，教授藝術史、繪畫、皮件製作、書法等的課程，還開設著印刷設計公司，身兼老師、道長、老闆、書法家等的多重身分。

請繼續往下閱讀...

鄭大謙道長自美國留學，取得了個洋碩士的學歷回國之時，正逢台灣的社會教育蓬勃發展的階段，他當時一頭栽進了推動社區大學的社會運動之中，對於成人教育、社區營造、社會福利抱持著極大的熱情，在社教界之中小有名氣，他當時還參與了審意識民主的推動、主持過青年國事論壇等，直到今日，他在公民會議的操作論述還是許多研究者引用的重要內容。

▲ 大稻程延平宮留美碩士鄭大謙道長。（圖／鄭大謙道長授權提供）

▲ 鄭大謙道長自美國留學，取得了個洋碩士的學歷回國之時，他當時一頭栽進了推動社區大學的社會運動。

在普遍的印象裡，一個人會成為道長，似乎都有著些奇特的機緣，當向他問起時，鄭道長自己先笑了出來說，我自己都沒想到，當初出國留學，學美術、資訊的我，竟然會成為一名道士。

鄭大謙道長講述著他的經歷，他在基督教系統的基金會裡工作過，頂頭上司就是位牧師。後來又在佛光山的機構裡上班，周遭同事都是比丘尼。一個一天到晚要「牧」這隻迷途羔羊，一個則是三不五時要他皈依三寶，可是都沒有實現，直到有一段時間，故鄉的老家庄頭中，三年內連續有七位家族成員相繼往生，最後是道教的力量終止了那段恐怖的不安感。

▲ 大稻程延平宮留美碩士鄭大謙道長。（圖／鄭大謙道長授權提供）

▲ 鄭大謙道長氣勢十足模樣（左圖）；「煮油」淨宅壓煞（右圖）。

鄭大謙道長說，「也不必要談太過玄妙的事情，就說道教積極安定心靈的功能，是推著我投入道教修行的原動力。」掠過適才陷入回憶的一絲難過神情，鄭大謙道長又恢復開朗的說，不過，神奇的是，我到結婚後才知道，原來我老婆的祖父就是位道士耶！某種程度的傳承這個命脈，我想，這才是所謂神祕的機緣吧！

訪談過程中，發現在大稻埕延平宮裡服務的道長們臥虎藏龍、人才濟濟，有大學老師、有企業老闆、高科技人員等各行各業，各自過著奇特的「斜槓人生」。放上相片，就是告訴所有人，我們不是打個宮廟招牌混口飯吃的神棍，正因為我們不是以此為生，所以不必靠宗教名義嚇唬信眾而藉此歛財。鄭大謙說，我們共同的信念是，正統的道教宮廟集合了十方而來的資源，主要任務就應該成為最基礎的社福尖兵，將資源挹注扶持最需要的人與家庭。

鄭大謙道長略帶自傲語氣的說著，只要有真才實學，就不怕真面目示人。像許多人到醫院，會選擇信賴的醫師一樣，我們希望也能建立出我們道士和信眾之間的信任關係，成為「家庭道士」，有如家庭醫師能夠細緻掌握家族病史那樣，「家庭道士」要能切身的理解信眾家中成員的心靈狀態和生活需求，進而陪伴、開導、協助信眾，使他們得到更好的生活和更正向的人生觀。

「時間對我們來說完全沒用！」

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