2020年新規定　桃園百貨及購物中心內用禁用免洗餐具

▲桃園市環境清潔稽查大隊長羅文林指出，2020年新規定，百貨及購物中心內用禁用免洗餐具。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局1日指出，2020年起民眾到桃園市內各大百貨公司、購物中心及量販店內用餐，業者依政府規定，將不再提供各類型免洗餐具，籲請民眾外食記得帶環保餐具。環保局同時也針對第一階段公告的百貨公司及購物中心進行稽查作業，完成了13個處所的稽查，結果全數合格。

▲環保局針對第一階段公告的百貨公司及購物中心進行稽查作業。（圖／市府提供）

環保局表示，「一次用產品源頭減量」已是國際趨勢，垃圾減量自源頭做起，為了讓業者瞭解免洗餐具限制使用政策，環保局已在政策實施前，邀請相關業者召開2次法規說明及研商會，業者也表示願意配合「免洗餐具限制使用」政策。

桃園市將分二階段進行管制，有關百貨公司及購物中心自今年1月1日起施行，另量販店部分則自今年5月1日施行，與台北市、新北市等生活圈同步統一實施。違反者將先勸導並開立限期改善通知單，如複查未合格者再依據廢棄物清理法，處以新台幣1,200至6,000元罰鍰。

▲2020年新規定，百貨及購物中心內用禁用免洗餐具。（圖／市府提供）

環保局表示，一次用產品所造成環保問題亦為國際間所關注，應減少使用，以避免資源耗費，環保局也印製免洗餐具限制使用宣導單張供業者張貼，相關業者也都表示樂觀其成全力配合政府政策。環保局呼籲民眾自備環保餐具及使用可重複清洗使用之餐具，少「使用一次即丟棄物品」之使用，改變一個飲食習慣就能讓環境更美好。

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