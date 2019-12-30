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7縣市大雨再灌一天！跨年夜急凍中部以北「最冷12°C」　降雨熱區出爐

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▲▼7縣市大雨再灌一天！跨年夜急凍中部以北「最冷12°C」　降雨熱區出爐。（圖／中央氣象局）

▲新一波東北季風報到，跨年夜中部以北最冷下探12°C。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

大雨持續，中央氣象局持續針對苗栗以北7縣市發布「大雨特報」，預報員朱美霖表示，31日（周二）新一波東北季風南下，清晨北台灣就開始降溫，一整天都偏涼，迎風面北東地區持續有間歇局部降雨，中南部則隨著南方水氣減少，轉為多雲天氣；預估跨年夜到元旦清晨是最冷時間，中部以北、東北部下探14度，空曠地區更低12度。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》分析，新一股東北季風開始南下，水氣很多，白天下雨範圍大、雨勢明顯，31日入夜後雨開始減少，跨年時基隆北海岸、東半部降雨機率相對較高外，西半部天氣好轉，台北剛好在還未好轉的階段，仍有飄雨狀況，基本上，西半部桃園以南沒有下雨疑慮。

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大雨特報區域：新竹以北地區及苗栗山區有局部大雨發生的機率。基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗7縣市。

▲▼7縣市大雨再灌一天！跨年夜急凍中部以北「最冷12°C」　降雨熱區出爐。（圖／中央氣象局）

▲▼7縣市大雨再灌一天！跨年夜急凍中部以北「最冷12°C」　降雨熱區出爐。（圖／中央氣象局）

▲7縣市大雨再灌一天！降雨熱區出爐。（圖／中央氣象局）

氣象局預報，31日在東北季風影響下，清晨北台灣氣溫降到16度左右，其他地方約17到20度，白天北台灣回溫不多，高溫僅17度上下，其他地方也會下降至20到24度，入夜到1月1日元旦清晨是這波冷空氣最強時候，屆時中部以北及東北部低溫將下探至14度，其他地方約16度。

降雨部分，白天以前北部、東半部降雨仍明顯，尤其30日晚間到31日上午前北台灣的雨較為持續，入夜之後降雨趨緩，剩下基隆北海岸、宜蘭降雨機率較高；至於中南部的雨勢，下午就有機會停下來，轉為多雲到晴的天氣。

氣象局指出，元旦持續受東北季風影響，清晨中部以北、東北部低溫僅14度左右，其他地方約16度，白天北台灣持續偏涼，高溫不到20度，其他地方可以來到21至25度。降雨僅東半部、大台北仍有局部、零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。1月2日之後東北季風稍減弱，各地早晚仍涼、白天大多舒適溫暖、水氣偏少。

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▼冷空氣最強時刻！跨年北台灣急凍14度。（圖／中央氣象局）

▲▼7縣市大雨再灌一天！跨年夜急凍中部以北「最冷12°C」　降雨熱區出爐。（圖／中央氣象局）

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