平安夜收「6萬元小費」！她耗盡積蓄修車…沒錢過節　客人暖心送奇蹟

Lynette Baio had to empty her savings account to pay for car repairs instead of Christmas presents, but a generous couple she served at Speggtacular in Clearwater on Christmas Eve turned everything around. https://t.co/AZx4xyvgHn — FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) December 26, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

美國佛羅里達一名女服務生李納特（Lynette Baio）2年前突然喪夫，在餐廳所賺到的錢只足夠她維持基本生活，沒想到聖誕節前她的車子又因為一起事故壞掉，她被迫支付2000美元的高額維修費，但付出這些錢後她就沒有多餘的錢，能夠為家中過節支出；一對夫婦聽聞這個故事後，在用餐完畢後暖心的留下2000美元（約6萬元台幣）支票當小費，讓李納特能夠沒有後顧之憂的過節日。

綜合外媒報導，李納特已經在餐廳工作近5年的時間，不過2年前她的丈夫突然死亡，財務壓力讓她喘不過氣，賺的錢也只夠生活花用而已；在獨自一人辛苦的工作了2年之後，今年聖誕節前，老天爺又跟她開了個玩笑，在一次的車禍當中，她的車子嚴重受損，更要清空帳戶以支付2000美元的修理費。

這筆支出對李納特來說非常大，因為修理完車子之後，就再也沒有錢可以度過聖誕節了，也無法買禮物給家人。不過就在幾周前，李納特偶然跟餐廳客人提到她發生的事，而當事夫妻則是在平安夜的晚上再次回到餐廳用餐，就在夫妻結束用餐離開時，她發現桌上留下了一張紙，仔細一看，竟然是一張價值2000美元的支票！

這張支票上除了有署名，上頭還寫著「聖誕快樂！希望這筆錢可以幫助你恢復原有的積蓄，願主保佑你。」李納特又驚又喜，並且開始哭泣，因為這簡直是太神奇了，換句話說就是聖誕節的奇蹟；她說，有了這筆小費她就可以幫家人買禮物，剩下的錢她要存起來，有朝一日再還給這對善心的夫婦。