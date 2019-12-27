【瑪法達談星】12.25～12.31　土象星座　處女愛情止不住奔騰

圖文／鏡週刊

金牛座、處女座、魔羯座，本週（12.25～12.31）土象星座運勢。

請繼續往下閱讀...

♉金牛座（4月20日至5月20日）

境隨心轉，有夢最美。志向遠大的這段期間，走出年來的迷惘與苦悶，正式轉進生涯向陽坡道，及時實踐年度預設目標。專業升級、未來願景、長程規劃、觸角延伸或進軍大舞台等事業大計輪廓越來越清晰，細部計畫、執行步驟與時間進程也都逐一就緒，事業看好度增。利遠行出國度假。財運吉，有大額驚喜犒賞。愛情是舒適恆溫。

♍處女座（8月23日至9月22日）

鉅獻登場，餘韻無窮。即將喜迎若干年度最大幸運機緣的這段期間，上週以來的事業大鳴大放之勢不僅有增無減，還將加碼演出。天時地利人和俱足，萬事俱備、只待東風。只要舞台燈光架好，就是發光發熱的時刻。不要拒絕挑戰。「萬人迷指數」拉高，超強魅力磁場讓今年將以耀眼成績或戀情感動落幕。捨得慷慨。愛情是止不住的奔騰。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

日正當中，天之驕子。延續上週發燒鴻運的這段日子，將順勢迎向「魔羯日食」（新月）個人年度最幸運日，並正告未來一年承擔重任、堅毅卓絕的攀頂奮鬥起跑。主客觀條件出色，加上情勢難得地機緣巧合，非常適合提早規劃、搶先卡位，挑戰高難度目標、衝破既定上限，在鎖定領域崛起稱雄。送往迎來、好禮不斷。愛情是進退皆宜。



更多鏡週刊報導

【瑪法達談星】12.25～12.31 風象星座

【瑪法達談星】12.25～12.31 水象星座

【瑪法達談星】12.25～12.31 火象星座