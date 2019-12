個人滿意度低　柯文哲：因為我不想討好大家

記者陳家祥/台北報導

台北市政府25日舉辦市長柯文哲就職5周年記者會,會中透過影片的方式快速明瞭的帶市民回顧柯市府5年的市政成果。但就在記者會前,《寶島通訊》民調指出柯與請假參選總統的高雄市長韓國瑜滿意度都墊底;對此,柯文哲說,只要認真做,做到一定程度大家就會看到,「內容物不好硬是要做廣告,何必?我還是寧可把內容物做好,真要下廣告,選前半年再處理就好」。

柯文哲致詞時表示,5年前選台北市長,是以改變台灣從首都開始、改變台北從文化開始做為口號,經過5年的努力,相信市民可以感受到真的有所改變。柯強調,上任後建立使命、願景與核心價值,也依循策略地圖前進,各項施政成果逐漸出現,為市民服務、為城市創新,也勉勵市府團隊不需為市長服務、不需為黨政服務,只須對市民負責。台北能在各項調查屢創佳績,關鍵在於把各項政策落實在人民生活的每一天,用市民的角度思考市政。

而在聯訪時,有媒體問到,施政似乎沒有讓市民感覺到?柯文哲說,其實在台北市是個很有趣問題,台北市如果做客觀指標,不管天下、遠見,甚至來自國外,台北市領先其他城市差距都越來越大,可是市長的主觀滿意度永遠都不高,蠻有趣的,「我也知道,因為我就是不想討好大家」。

「我覺得這樣,該做就做,我個人的信念。」柯文哲表示,自己是台大醫院出身,台大醫院不需要打廣告,「我常說只要認真做,做到一定程度大家就會看到」;柯說,如果他沒有連任,南門市場也不會出現、環南市場也不會看到,大的公共建設都會停擺,甚至北流、北藝都慘了。

「這也是我沒有選總統的原因。」柯文哲表示,很多東西就是要做到成果出來,to see is to believe,與其去講一大堆、做一堆包裝,我們8年乖乖做完,等到有一天北流、北藝甚至音圖美術館開工、公宅蓋到2萬戶,大家看了就會相信,「廣告要做,但是內容物不好硬是要做廣告,何必?我還是寧可把內容物做好,真有效廣告,選前半年再處理就好」。

柯文哲也笑說,民調做出來比韓國瑜還低實在不簡單,「我也覺得這民調實在太厲害了」,但世界上什麼奇奇怪怪民調都有,民調其實要看趨勢,單一民調很難判讀,「我們大概有在監看,如果台北市政府自己研考會做的民調,每半年做一次,可以避免系統誤差,現在還好,現在很差,但是比半年前好很多了」。

至於市民覺得你這一年來選總統、組黨,感覺沒有做市政工作?柯文哲無奈表示,應該叫邰智源來拍一日幕僚第二集,看看我們是怎麼工作,「我跟你講,我隨便工作一天,恐怕比別人工作一個禮拜時間還長」。

柯文哲說,自己也懶得去做宣傳、做廣告,認真工作是一種習慣,從小時候4、5歲就開始家教一直到念台大醫學系到台大醫院工作,認真工作是我們的文化,「怎麼會有人懷疑柯文哲做事不認真?一定是那個人不認識柯文哲」。

▲柯文哲就職五周年記者會。(圖/記者周宸亘攝)