個人滿意度低　柯文哲：因為我不想討好大家

記者陳家祥／台北報導

台北市政府25日舉辦市長柯文哲就職5周年記者會，會中透過影片的方式快速明瞭的帶市民回顧柯市府5年的市政成果。但就在記者會前，《寶島通訊》民調指出柯與請假參選總統的高雄市長韓國瑜滿意度都墊底；對此，柯文哲說，只要認真做，做到一定程度大家就會看到，「內容物不好硬是要做廣告，何必？我還是寧可把內容物做好，真要下廣告，選前半年再處理就好」。

柯文哲致詞時表示，5年前選台北市長，是以改變台灣從首都開始、改變台北從文化開始做為口號，經過5年的努力，相信市民可以感受到真的有所改變。柯強調，上任後建立使命、願景與核心價值，也依循策略地圖前進，各項施政成果逐漸出現，為市民服務、為城市創新，也勉勵市府團隊不需為市長服務、不需為黨政服務，只須對市民負責。台北能在各項調查屢創佳績，關鍵在於把各項政策落實在人民生活的每一天，用市民的角度思考市政。

而在聯訪時，有媒體問到，施政似乎沒有讓市民感覺到？柯文哲說，其實在台北市是個很有趣問題，台北市如果做客觀指標，不管天下、遠見，甚至來自國外，台北市領先其他城市差距都越來越大，可是市長的主觀滿意度永遠都不高，蠻有趣的，「我也知道，因為我就是不想討好大家」。

「我覺得這樣，該做就做，我個人的信念。」柯文哲表示，自己是台大醫院出身，台大醫院不需要打廣告，「我常說只要認真做，做到一定程度大家就會看到」；柯說，如果他沒有連任，南門市場也不會出現、環南市場也不會看到，大的公共建設都會停擺，甚至北流、北藝都慘了。

「這也是我沒有選總統的原因。」柯文哲表示，很多東西就是要做到成果出來，to see is to believe，與其去講一大堆、做一堆包裝，我們8年乖乖做完，等到有一天北流、北藝甚至音圖美術館開工、公宅蓋到2萬戶，大家看了就會相信，「廣告要做，但是內容物不好硬是要做廣告，何必？我還是寧可把內容物做好，真有效廣告，選前半年再處理就好」。

柯文哲也笑說，民調做出來比韓國瑜還低實在不簡單，「我也覺得這民調實在太厲害了」，但世界上什麼奇奇怪怪民調都有，民調其實要看趨勢，單一民調很難判讀，「我們大概有在監看，如果台北市政府自己研考會做的民調，每半年做一次，可以避免系統誤差，現在還好，現在很差，但是比半年前好很多了」。

至於市民覺得你這一年來選總統、組黨，感覺沒有做市政工作？柯文哲無奈表示，應該叫邰智源來拍一日幕僚第二集，看看我們是怎麼工作，「我跟你講，我隨便工作一天，恐怕比別人工作一個禮拜時間還長」。

柯文哲說，自己也懶得去做宣傳、做廣告，認真工作是一種習慣，從小時候4、5歲就開始家教一直到念台大醫學系到台大醫院工作，認真工作是我們的文化，「怎麼會有人懷疑柯文哲做事不認真？一定是那個人不認識柯文哲」。

▲柯文哲就職五周年記者會。（圖／記者周宸亘攝）