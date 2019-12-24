消防廳「京阿尼大火」模擬報告　樓梯10秒後失效…2分鐘高溫超過人體極限

圖文／鏡週刊

今年 7 月中，火光和爆炸聲劃破上班日早晨的寧靜，位於京都市伏見區的京都動畫第一工作室遭到一名男子縱火，最終造成 36 人死的悲劇。經過 5 個月的調查，京都市消防廳從上週開始陸續公布災害現場的調查結果。

7 月 18 日上午，發生了讓全世界動漫迷都心碎的京阿尼縱火案，41 歲的兇嫌青葉真司推著載滿汽油的手推車闖進位於住宅區的京阿尼第一工作室，潑灑大量汽油後點火，火焰和煙霧立刻擴散到整棟建築物，還發生爆燃，連縱火犯本人都負傷送醫。

發生縱火案的建築占地 690 平方公尺，3 層樓鋼骨建築。根據京都市消防廳的模擬，兇手從正門進入縱火，附近正好設置了貫穿整棟建築的螺旋梯，起火後加速空氣流動，引發「爆燃現象」。

京都市消防廳公布避難行動的分析結果，起火 10 秒後，靠近火場的螺旋梯已失去逃生路線功能；30 秒後，建築物內、樓梯間瀰漫高濃度煙霧，遮蔽視線，增加逃生難度；60 秒後，2 樓和 3 樓充斥煙霧和攝氏 100 至 300 度的高溫膨脹氣體，因為該建築外部並未設有逃生梯，這時有人從 2、3 樓跳樓求生，也有附近的上班族持梯子前來搭救；120 秒內，建築物內的溫度已高到人體無法耐受。也就是說 2 分鐘後，逃生已經不可能了，不過遽聞還是有幸運的倖存者躲在廁所內爭取時間。

火勢撲滅後，消防人員進入建築搜尋、搶救，遺憾地發現 20 人交疊倒在 3 樓通往頂樓的樓梯上，已經失去呼吸心跳，推測這群死者是想往高處逃生，不料頂樓的門上鎖，濃煙和高溫快速撲來，他們已經沒有更多的時間選擇其他路線避難。

火災發生時，一樓有 12 位，2 樓 31 位，3 樓有 27 位員工，共 70 人。7 月 18 日下午 5 點，消防廳預防課的災害報告寫著死者 7 人，心肺停止（未死亡宣告）17 人，最後找到和在醫院過世的死者共有 36 人，輕重傷 33 人。消防局積極進行現場模擬，並訪問倖存者的逃生路線，和預計在一年內編寫如何在火災和特殊火災的疏散指南。

參考資料：京都新聞、共同通訊社

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