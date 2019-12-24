年終保單「3大族群」投保建議曝光！小資年輕人必備觀念：用低保費購買高額度保障

▲民眾每隔一年就要整理自身的保障額度與需求。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

歲末年終的時刻，民眾度過聖誕歡樂氣氛的到來，也準備迎接2020年。壽險業者表示，此時也可以抽空檢視自己的保險保障是否足夠，並針對「小資族」、「熟齡族」、「準退休族」等3大族群，提供其應著重的保障重點建議，協助民眾簡單快速了解目前人生階段適合的保險商品。

剛進社會的「小資族」，因預算有限，風險承擔能力最低，三商美邦人壽建議，應以「低保費、高保障」的定期險、醫療險、意外險為主；用低保費買到較高額度的保障，同時，也不會因過高的保費影響生活品質。例如可以參考投保「關愛久久失能照護定期健康保險」附加「正健康住院醫療健康保險附約」、「個人傷害保險附約」，藉由簡單又少負擔的規劃，移轉年輕朋友可能遭遇到的人身風險。

而屬於家庭經濟支柱的「熟齡族」，當發生事故時對家庭影響最大，因此需要足夠照顧家人的保額，三商美邦人壽建議，除了調高原有的保險額度外，應再將如「祥安心終身壽險」、「愛安心重大傷病終身健康保險」等壽險、重大傷病險納入保險規劃內，轉移因發生事故時家庭所需承受的沉重經濟壓力。

「準退休族」則是小孩已經經濟獨立，經濟責任減輕許多，因此，可以將保障重點移到自身的退休規劃，善用投資型年金商品幫自己累積退休金。三商美邦人壽建議，隨著年紀漸增，醫療需求開始增加，因此，需要檢視自己的醫療保障是否有需要調整的地方，讓自己有個無虞且有品質的退休生活。

三商美邦人壽提醒，人生各階段都有不同的責任與保障需求，應定期檢視其保險規劃，適時補足保障缺口，給自己及家人一個安心的未來。

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