這3星座財運旺翻　能拿到厚厚「年終獎金」...你也出運了嗎！

▲發年終獎金的季節到了，獎金厚度決定了你過年笑容的角度。（圖／pixabay）

圖文／周刊王

再過幾天就要邁入新的一年，辛苦了一整年也到了發年終的時候，雖然有些公司是領固定的年終獎金，但可能因公司的績效不錯讓你多拿到一些意外之財，以下這3個星座的人更是福星高照，高機率能拿到厚厚的年終獎金，讓你爽拿年終迎新年。

天蠍座

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太陽或上升落在天蠍座的朋友，因努力工作受到他人肯定，再加上吉星籠罩，讓天蠍座一看到存款簿的數字都忍不住微笑，但天蠍座領到獎金後容易與人交際應酬、購物來紓壓工作壓力，一逮到機會有可能把年終獎金都花光，所以天蠍座要特別當心衝動消費、請客的時機，以免負債上身。

射手座

太陽或上升落在射手座的朋友，這2年會成為工作上以及朋友圈裡的焦點，不僅僅是因為射手座的工作表現突出，也帶動了工作運以及財富的累積，但射手座會因錢進來的快花錢更不手軟，一不小心存簿裡的金額就會快速遞減，若射手座能好好整頓自己的財務狀況，將會發現存簿裡的數字會比你想像中的還要高出許多。

雙子座

太陽或上升落在射手座的朋友，今年是你衝鋒陷陣的一年，工作上所有大小事都需要你來打理，但你的努力不會白費老闆都有看在眼裡記在心裡，老闆會在年末的時候給你一個大紅包慰勞這一年的辛勞，也因你的工作表現出色，容易獲得升遷的機會，所以雙子座的朋友，若在近期工作上有些不順心一定要挺過去，因為美好的未來正在不遠處等你。

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