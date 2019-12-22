英國3800網友聯署　要求取消哈利梅根「公爵、公爵夫人」頭銜

▲英國人發起請願，要求褫奪哈利與梅根的頭銜。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國女星梅根馬可（Meghan Markle）與英國王室哈利王子結婚之後，爭議不斷，更有許多網友相當不喜歡她，近期在網路上就有人發起連署，要求取消哈利與梅根薩塞克斯（Sussex）公爵和公爵夫人的頭銜，已經有超過3800人支持。



這項請願由「反君王主義者」（anti-monarchist ）羅斯（Charles Ross）發起，他表示，授予梅根與哈利頭銜是「道德錯誤」以及對東薩塞克斯郡不敬，「身為布萊頓霍夫的居民，我們要求布萊頓霍夫議會不要用這樣的頭銜來稱呼他們，我們認為這是完全不民主的，並且象徵著富裕精英階層對大眾的壓迫」。

羅斯7月發起請願之後，已經有超過3800人連署支持。



不過，布萊頓霍夫議會領人普萊特斯（Nancy Platts）回應此事提到，已經知道這件事，也能理解兩邊有不同觀點，發起請願是完全合法的，「但很明顯地，這不是地方政府的事情，我們沒有權利移除頭銜，那是王室的事」。



普萊特斯也提到，當前議會有許多更急迫的事情，例如解決遊民、氣候變遷以及緊縮政策的影獎，確保居民的經濟和社會福祉，「儘管我充分尊重雙方的觀點，但我們面臨更緊迫的挑戰，我不認為這議題適合動用議會時間與資源」。

儘管有人發起這樣的請願，英國《太陽報》報導，去年10月哈利與梅根曾經拜訪薩賽克斯郡，並參與了幫助受虐女性的公益團體活動，當時頗受市民歡迎。