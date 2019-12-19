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2020台北跨年晚會「三階段交管」一覽　31日當晚7點起車輛「只出不進」

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▲台北101跨年煙火。（圖／台北101提供）

▲台北101跨年煙火。（圖／台北101提供）

記者袁茵／台北報導

為配合2020跨年晚會暨101大樓煙火施放活動，台北市政府於2019年12月31日19時起，至2020年1月1日3時止，於信義計畫區分三階段進行交通管制，管制期間將限制車輛進出，籲請民眾避開管制時段並多加利用捷運或公車等大眾運輸工具。

▲▼臺北市跨年晚會交通管制。（圖／台北市政府提供）

請繼續往下閱讀...

一、舞台搭拆分三階段（108年12月23日9時起，至109年1月2日7時），其交通管制

（一）A階段（12月23日9時起至12月25日12時）：市府路（松壽至松高路）東側5車道封閉。
（二）B階段（12月25日12時-12月27日1時）：市府路（松壽至松高路）東側5車道封閉、新仁愛路全線封閉。
（三）C階段（12月27日1時-1月2日7時）：市府路（松壽至松高路）全線封閉、新仁愛路全線封閉。

▲▼臺北市跨年晚會交通管制。（圖／台北市政府提供）

二、信義計畫區（自12月31日19時起）實施三階段交通管制，警察局並將依現場車流狀況，彈性擴大管制

（一）第一階段 （12月31日19-20時）
管制區域：松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域。
交通管制：管制區內車輛只出不進。

（二）第二階段（12月31日20-22時）
管制區域：包括除第一階段管制範圍，並納入逸仙路（忠孝東路-仁愛路）及仁愛路（光復南路-逸仙路）。
交通管制：管制區內禁止車輛進出。

（三）第三階段（12月31日22時-1月1日3時） 擴大管制範圍
管制區域：忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路（松德路-松仁路、莊敬路-基隆路、基隆路-光復南路北側慢車道）、松仁路、莊敬路、光復南路（忠孝東路-仁愛路）及忠孝東路（光復南路-松信路）所圍區域。
交通管制：管制區內禁止車輛進出。

三、停車管制（管制區內）

（一）路邊汽機車停車格於12月31日17時起禁止停車。
（二）黃線於12月31日17時起至翌日3時止禁止臨停。
（三）停車場12月31日19時起只出不進、20時起全面管制進出。
（四）公車集結區禁止臨時停車路段：光復南路（基隆路-文昌街）東側、仁愛路（延吉街-敦化南路）北側慢車道、基隆路2段（文昌街-光復南路）西側、松德路（信義路-虎林街）西側。

四、市府轉運站及地下連通道管制

（一）市府轉運站：自12月31日19時30分起車輛管制禁止進入，旅客須至管制區外的替代站位搭車，連通道管制。
（二）市府轉運站地下連通道：自12月31日21時起分階段關閉，1月1日凌晨5時重新開放。
（三）微風信義地下連通道：自12月31日22時關閉，1月1日起則依平日時間開放（統一時代百貨、微風信義百貨於上午11時開放）。
（四）台北101/世貿捷運站地下連通道：自12月31日22時關閉，1月1日凌晨3時重新開放。

▲▼臺北市跨年晚會交通管制。（圖／台北市政府提供）

五、散場接駁車3線營運至1月1日1時30分止，其路線、目的地及搭乘點如下：

（一）1號線（往捷運臺北車站）：於仁愛路（延吉街-敦化南路）北側慢車道搭乘。
（二）2號線（往捷運公館站）：於基隆路2段（文昌街-光復南路）搭乘。
（三）3號線（往木柵、景美地區）：於松德路西側（虎林街-信義路）搭乘。

▲▼臺北市跨年晚會交通管制。（圖／台北市政府提供）

六、自行車與微笑單車管制

由於跨年活動時人潮眾多，考慮人潮安全，管制區域內全面禁止騎乘自行車；微笑單車租借站亦配合活動分階段管制如下：
（一）12月31日17時起，信義計畫區周邊13站暫停營運。
（二）12月31日19時起，含前述13站，再增加臺北市災害應變中心、象山公園、捷運信義安和站（4號出口）、基隆光復路口、仁愛延吉街口、三興公園及捷運信義安和（1號出口）等7個站，計20個站暫停營運。
（三）管制期間導引停車場站為松山家商、富台公園、龍門廣場、捷運大安站、臺北醫學大學，共5站。
（四）1月1日3時起，前述20個站恢復正常營運。

▲▼臺北市跨年晚會交通管制。（圖／台北市政府提供）

七、由於跨年活動期間多處道路實施交通管制，交通局呼籲活動當日行經信義計畫區之民眾儘量提前改道，建議改道動線如下：

（一）東西向：建議行駛南京東西路、市民大道、和平東西路、民權東西路、八德路。
（二）南北向：建議行駛復興南北路、建國南北路、敦化南北路、塔悠路、松山路。
（三）內湖、南港及松山往吳興街方向：
市民大道→敦化南路→和平東路往吳興街。
機車：市民大道→延吉街、光復南路至基隆路。

八、前往彩虹河濱公園參與跨年的民眾，可利用人行地下道（新湖二路及堤頂大道一段口，近新民權抽水站）及人行陸橋前往，請勿跨越堤頂大道，以維自身安全。

九、桃園捷運42小時不打烊，交通部臺灣鐵路管理局已公布109年1月1日加班車資訊，詳細班次可至臺鐵局官網查詢

交通局特別籲請參與跨年活動的民眾，提前出門並搭乘大眾運輸，以避免塞車；另為維散場時人潮安全，管制範圍內於管制時段禁止停車及車輛通行，警察局亦將加強執法，請民眾務必遵守相關指引及管制措施；

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