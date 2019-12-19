今晚要點蕃茄兔子嗎？以食物創作療癒身心　美味餐盤成了野生動物園

▲米飯、辣椒油、黑松露跟一點香菜變成了圓滾滾的刺蝟

提到美食，相信很多人都會眼神閃閃發光提出自己愛吃的食物，在一般人的眼裡，食物不僅提供身體的能量來源，也能撫慰心靈。但在藝術家眼裡，食物也是創作的材料，美食設計師De Meal Prepper利用每天所吃的食材，完美呈現各種動物以及電影人物，讓人不得不佩服她的巧手。

▲麵條搭配自製番茄醬、扁豆、細香蔥跟羊乳酪，就成了兔子

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這些立體感十足的食物創作，還帶有些許繪畫手感，美食設計師又是怎麼辦到的呢？De Meal Prepper使用天然的米飯，蔬菜泥作為主要材料，而香料則是當作水彩，讓陰影顯得更深，亮點則是更為明亮，像是老虎這種有著獨特紋路的動物，使用香料可以讓動物身上的特徵更為明顯精緻，讓人捨不得吃下肚！．．．

▲有著獨特紋路的老虎也難不了De Meal Prepper的手藝



圖文來源／my modern met

（完整文章請看城市美學新態度）

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