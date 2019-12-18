韓國瑜遭爆料匯600萬給「新莊王小姐」！黃文財756字聲明：是賣股票償還借款

▲黃文財聲明。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者洪靖宜、林昱萱／高雄報導

國民黨總統候選人韓國瑜遭週刊爆料，在「新莊王小姐」購買新莊房產簽約前，曾匯600萬資金給對方。對此，高雄輪船公司董事長黃文財18日特別發表聲明澄清，並在最後對韓國瑜、王小姐致歉，「因為我的緣故帶給韓市長以及王小姐這麼大的困擾，在此我要公開的表達最大的歉意。」

以下為黃文財聲明全文：



以往我就說過，新莊王小姐是我認識十幾年的好朋友，以往我在新新聞擔任總編輯的時候，我便請她幫忙處理廣告業務的相關事宜，並幫她印製新新聞「特約撰述」的名片。

由於我跟韓市長認識的時間超過30年，透過我的介紹，韓市長很自然跟著認識王小姐，又由於韓市長、王小姐都是從眷村長大的小孩子，剛好會打所謂的「外省麻將」，十幾年來，若有閒暇，我們便會邀集幾個好友一起打打衛生麻將。

對於韓市長、王小姐遭到有心人士的抹黑，我一直心存愧疚。原本認為在王小姐向檢察官提出兩個小孩子的DNA檢驗，證明跟韓市長毫無血緣關係以後，有心人士便會停止抹黑。萬萬沒有想到，現在竟然還有人丟出韓市長的金流紀錄，而且還挑在距離總統大選投票日不到1個月的敏感時機點，是不是有國家機器的介入，實在令人相當懷疑。

大家可以想像一下，幾個好朋友在牌桌上一定會天南地北的聊天，聊到投資、工作等等，可以說是很正常的事情。因此，王小姐講到她侄兒剛從研究所畢業，我便幫她侄兒介紹到中華日報上班，擔任記者的職務，等到我赴高雄擔任民眾日報的總編輯，我便把她侄兒拉到民眾日報擔任編輯。後來，韓市長任職台北農產公司，透過我的推薦，她侄兒又北上進入北農工作。

在投資方面，透過友人的介紹，我跟韓市長要共同投資大陸的LED公司，由於韓市長長期處於失業狀態，在我們兩人資金不足的情況下，我們便邀請王小姐共同投資，並且事先說好，投資的錢由王小姐來出，賺錢三個人一起分，賠錢就由韓市長跟我負責。

後來，這家LED公司倒閉了，韓市長跟我就共同欠王小姐600萬元左右。等到韓市長出任北農的總經理以後，王小姐為了投資房地產，準備購買新莊一棟房子，她跟我們提出還款的要求，韓市長只好賣掉以往投資的股票，以償還王小姐的借款。

最後，因為我的緣故帶給韓市長以及王小姐這麼大的困擾，在此我要公開的表達最大的歉意。