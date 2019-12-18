遭爆上班日密會女畫家　張景森：假新聞！把跟好友關係塗上顏色





▲張景森。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

已婚的行政院政務委員張景森遭週刊直擊6天內3度與美女畫家鄭愛華密會，還在上班日前往女方濱海別墅獨處6小時。對此，張景森透過臉書反擊，這是一則假新聞。

張景森表示，「謝謝週刊王，把我跟好友的關係塗上顏色！讓我的黑白人生變彩色！諸君，不用嫉妒我的彩色人生啦！」因為這只是一則文創報導，炮製出來的假新聞。

張景森也將尋求法律途徑，為自己討回公道，他提到「馬祖菜現場有兩位律師，陳孟秀、陳美月，你們的業務來了！請幫我循法律程序討回公道」。