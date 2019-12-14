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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／前男友娶別人…她現場掛超大橫幅「孩子我打掉了」！超狂招數網戰翻

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▲▼前男友娶別人，她掛超大橫幅洩憤。（圖／翻攝自微博）

▲前男友娶別人，她掛超大橫幅洩憤。（圖／翻攝自微博）

者鄭思楠／綜合報導

大陸微博日前流傳著一則影片，一位新郎日前去新娘家中迎娶時，竟看到自己前女友在大樓旁邊掛了一條超大的紅色橫幅，上面寫著，「孩子我打掉了，你安心結婚吧，祝新婚快樂！」這位前女友超霸氣的行為，引發網友熱議，「這怎麼跟新娘交代！」

綜合陸媒報導，流傳影片中顯示，這個令人尷尬的橫幅正掛在新娘家大樓的欄桿上，迎親的車就停在橫幅正前方；現場還有很多人圍觀，大家都議論紛紛，看起來十分尷尬。

▲▼前男友娶別人，她掛超大橫幅洩憤。（圖／翻攝自微博）

▲現場多人圍觀。（圖／翻攝自微博）

網友看後，紛紛調侃表示，「最美好的祝願」、「這招不錯，祝他們幸福快樂」。不過，有的網友PO文表示同情新郎，「等前女友結婚的時候，男生也去掛橫幅『謝謝你為我打胎，祝你新婚快樂』」、「腦子有病系列，分手了就沒有關係了，還去破壞別人的幸福」、「這現任估計永遠過不了這個坎了」。

不過，也有網友認為，這個霸氣的前女友應該受到很大的傷害，才會用這種行為報復、「自己造的孽就要自己償還」、「不論男女方誰對誰錯，一個女生墮胎是會造成身體很大傷害，這樣的做法是對這段感覺有多無奈」、「這是受到了怎樣的傷害，才會做出如此瘋狂的舉動」、「既然男的已經變心了，何必呢？強扭的瓜不甜，放過他人也是放過自己，這樣做損人不利己」。

我該答應女友嗎？

 

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