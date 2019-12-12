快訊／南山代理董座尹崇堯人事案駁回　金管會要求重找新人選

▲南山人壽代理董座尹崇堯2次面試結果今天揭曉。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

南山人壽代理董座尹崇堯的資格條件審查，經過金管會二度面試，今（12）日結果揭曉，保險局長施瓊華表示，經審查後，考量南山人壽資產及業務規模龐大，擔任代理董座一職，仍有待一步的歷練提升及累積經驗，決定應予緩議，請南山人壽重新考量代理董座人選。

南山人壽新系統之亂，金管會開罰3,000萬元，董事長杜英宗被停職2年，由尹崇堯暫代董座一職，但卻受到外界質疑，儘管尹崇堯曾在南山人壽擔任董事，但時間不到5年，不符合需具備5年保險業工作經驗5年的規定。其次，年僅36歲的尹崇堯，金融資歷尚淺，也讓外界質疑，他如何解決杜英宗都無法解決的新系統問題，如何領導南山人壽。

金管會因此出招要求2次面試，確認尹崇堯相關經歷和學歷是否符合。不過，過往保險業無論是董事長或代理董事長人事案，少有2次面試的情況，金管會這回卻特別為尹崇堯辦了兩次面試，引起外界議論。

保險局對此也提出3點說明，首先是代理董座年紀較輕，再者是南山人壽的規模大，因此必須較為謹慎，最後是過去擔任董事長，多是金融界熟悉的人，但大家對尹崇堯較為陌生。

據了解，10月9日由保險局長施瓊華進行第一階段面試，接下來第二階段面試，原先由副主委黃天牧來面試，不過隨後主委顧立雄曾透露，不排除親自面試，再度掀起外界一陣討論。