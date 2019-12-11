　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

暗黑女神「明日花」接班人舊照起底！進場維修發大財　推特追蹤破55萬人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲明日花綺羅昨天cosplay成「Kirara老師」，竟與後起之秀深田詠美成了姐妹臉。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

暗黑女神明日花綺羅去年9月宣布不再拍片，專心經營她的時尚品牌，前陣子還開了醫美SPA，讓她自己與眾姐妹淘可以「常保美麗」。而她昨（9日）在IG曬出穿著白衣黑短裙，以cosplay的模樣問：「變成Kirara老師啦」，粉絲懷念不已。以明日花綺羅為目標的AV女優不少，今年才21歲的深田詠美可說是後起之輩，藉推特時常放送辣照與生活照，短時間就突破55萬追蹤人數。

明日花綺羅去年宣布不再拍片，貼出cosplay照片讓粉絲念舊，竟意外與深田詠美撞型。（合成自明日花綺羅與深田詠美推特）
以「天海心」（左）名字出道，深田詠美經過改造後，容貌與身材大升級。（左圖翻攝Fanza網站、右圖翻攝深田詠美推特）

身高不滿160公分的深田詠美擁有男性無法一手掌握的F罩杯豪乳，充滿挑逗風情的明眸大眼超會勾人，不輸偶像般的臉蛋非常有記憶點。其實深田詠美算是二次出道，她一開始以「天海心」踏入AV界，走的是清純學生妹的稚嫩路線，卻沒有引起注意。後來「進場維修」大變身後，改名「深田詠美」，全身充滿勾引男性的魅惑感，不但作品連續好幾個月都是暢銷榜前段，她所拍的VR作品還打敗了三上悠亞和橋本有菜的共演作品，令許多粉絲對深田詠美更好奇。

深田詠美常以不同造型給粉絲福利。（翻攝深田詠美推特）
深田詠美豪乳細腰的身材非常火辣。（翻攝深田詠美推特）

深田詠美除了持續推出新作品，平常透過推特更新近況，她不時以性感護理師、走光OL、和服嫵媚孃到各種內衣造型向粉絲放送福利，粉絲人數已經突破55萬名，贏過三上悠亞與高橋聖子等前輩，而且日前她貼出以她為名的IG帳號表示：「這是假的，我沒有玩IG」，該IG也有43.8萬的追蹤者，可見深田詠美的人氣之高。而近來許多AV女優透過成人展或攝影會來台會粉絲，據《鏡週刊》了解，深田詠美知道台灣也有支持她的粉絲，很希望能有機會親自來台與大家見面，請粉絲再等等。


更多鏡週刊報導
「暗黑郭雪芙」台灣開房間　嬌喊：好大好大
【獨家】大賣場捕獲野生暗黑女神　她證實來台「定居」了
AV片場飄死鼠惡臭　男優硬不起來發現味道來自她身上

ET快訊
21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！2人黑暗過去曝光　她聽完判決跪著哭
郭彥甫流感攻心臟「劉畊宏即刻救援」　醫生：再晚兩小時就不行了
4年前爆偷吃！陶喆深夜載白腿妹回家　躲柱後黏踢踢…親密全直擊
許孟哲登記結婚！　甜喊趙孟姿「Hello 許太太」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

孩子算誰的？36歲男「天生沒蛋」！　雙胞胎兄弟大方送一粒

暗黑女神「明日花」接班人舊照起底！進場維修發大財　推特追蹤破55萬人

美中拚延後死限　白宮經濟顧問：關稅制裁仍在選項之內

美澤西市槍擊4死3傷　2槍手「埋伏雜貨店」掃射...被制伏後身亡

正露丸氣味「苦怨纏人」！消費者悲憤求助　官方神回應被2萬人讚爆

島上人類活埋全滅…只剩一隻虎班貓　紐西蘭懷特島歷史最慘噴發

洋房38男「共享」1女！詐騙集團包吃包住　專騙大陸人

「他們鎖上門…摔死我孩子」！緬甸屠殺羅興亞人國際法庭開庭　翁山蘇姬現場聆聽

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！2人黑暗過去曝光　她聽完判決跪著哭了

馬斯克開Cybertruck「防彈車」　吃完壽司直接撞翻路牌！

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

任賢齊重現22年前經典《心太軟》　爆料羅志祥：他是踩在我頭上的傢伙

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

孩子算誰的？36歲男「天生沒蛋」！　雙胞胎兄弟大方送一粒

暗黑女神「明日花」接班人舊照起底！進場維修發大財　推特追蹤破55萬人

美中拚延後死限　白宮經濟顧問：關稅制裁仍在選項之內

美澤西市槍擊4死3傷　2槍手「埋伏雜貨店」掃射...被制伏後身亡

正露丸氣味「苦怨纏人」！消費者悲憤求助　官方神回應被2萬人讚爆

島上人類活埋全滅…只剩一隻虎班貓　紐西蘭懷特島歷史最慘噴發

洋房38男「共享」1女！詐騙集團包吃包住　專騙大陸人

「他們鎖上門…摔死我孩子」！緬甸屠殺羅興亞人國際法庭開庭　翁山蘇姬現場聆聽

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！2人黑暗過去曝光　她聽完判決跪著哭了

馬斯克開Cybertruck「防彈車」　吃完壽司直接撞翻路牌！

廣達、緯創11月營收增溫　和碩熄火

陶喆「酒吧激吻混血女星」被抓包！　4年前約砲又帶妹回家又遭挖出

名模結婚不到1年慘遭家暴…不滿10月雙胞胎「目睹全程」！　老公：我那天失憶

韓國瑜一句話亂民調？傳組頭「認賠不玩了」內幕曝　知情人士：這什麼怪招

郭彥甫流感攻心臟「劉畊宏即刻救援」　醫生：再晚兩小時就不行了

直達飯店門口超方便！24小時「新加坡樟宜機場巴士」購票、乘車教學攻略

2020年12星座運勢出爐！摩羯壓力累積相當可觀、水瓶感情財運都不順

潤寅「白富美千金」被父母出賣…低胸禮服變囚衣　開趴狂歡照曝光

新北22歲女網約喝酒…醉倒突哭醒「被脫褲硬上」　他：別報警

4年前爆偷吃…陶喆深夜載白腿妹回家！　「躲柱子後黏踢踢」親密互動全被拍

貨車停外線邊！保全男「雨中自撞」　還來不及爬起...下秒慘遭後車輾死　

國際熱門新聞

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

快訊／羅克賽二重唱女歌手辭世

懷特島上人類全活埋　只剩一隻貓

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

鄰屋傳詭笑！警破門見兄殺妹母子

馬斯克開防彈車　直接撞翻路牌

正露丸氣味苦怨纏人！官方神回應被2萬人讚爆

羅興亞人滅族　翁山蘇姬現身法庭

「垃圾桶寶寶」竟是電腦天才！

明日花接班人深田詠美　推特追蹤破55萬人

警砸死袋熊還吃掉　原住民不用罰

澤西市槍擊4死！2槍手埋伏雜貨店掃射

相機+放大鏡　他神手美照吸14萬讚

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

雪莉最終屍檢報告出爐！「身亡時間曝光」

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

一家三口陪跑車　爸撞飛目睹妻女燒死

阿滴被批「裝老大哥」！ 　網怒：好意被扭曲

50天3明星輕生！揭「南韓娛樂圈自殺魔咒」

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

想要寶寶卻戴套！男友秀「小洞洞」她吐血

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面