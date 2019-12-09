WooTalk上大玩角色扮演...命令嫩妹拍羞照！他「看不夠」肉搜喊：露臉拍給我

▲阿宏威脅阿桃拍攝猥褻影片。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／台東報導

一名男子「阿宏」（化名）透過交友軟體認識一名少女「阿桃」（化名），接著就用角色扮演的方式下達指令，誘騙對方傳裸露的照片、影片給他看，怎料阿桃聽從後，他又要求對方拍攝露臉自拍，最後竟然還到對方的臉書傳訊恐嚇，行徑相當誇張。

判決指出，阿宏跟阿桃是在交友軟體上認識，而聊天過程中，阿宏以角色扮演方式下達命令，要阿桃拍攝撫摸自己胸部的影片，而對方照做後，阿宏反而變本加厲，更進一步要求對方拍攝露臉的自慰影片，讓阿桃心生畏懼，因此就封鎖了阿宏。

不過，阿宏被封鎖後，並未因此放過阿桃，竟然還找到對方的臉書，並接連傳訊息恐嚇，「我跟妳說，妳現在要是再封鎖我，妳照片影片就完了、我勸妳趕快好好回我對妳比較好、確定不回是嗎？看來我真的不該再相信妳一次，好自為之」、「白天要上課要怎麼拍東西給我看、所以妳要怎麼拍給我、明天要是再沒加、就別怪我真的生氣了。」

阿宏的行為讓阿桃相當害怕，因此就向母親說了這件事。對此，法官認為阿宏分明知道對方身心發展未成熟，竟然以先引誘，後脅迫的方式逼迫對方拍攝猥褻影片，因此依法判他2年徒刑，緩刑5年。

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