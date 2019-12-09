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2小時內「農田+魚塭」逼壞2女！用腳踏車強撞　外籍男庭上攤手哭窮：我沒錢

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▲桃園市某特戰隊林姓士官於2017年涉嫌襲胸猥褻女士官遭起訴。（示意圖／pixabay）

▲阿宏接連性侵2女。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／台中報導

一名移工「阿宏」（化名）深夜跟朋友喝酒，隔天早上經過一處農田時，見一名女子在田裡忙活，竟然就色心大起，性侵了對方，更誇張的是，他離開不到2小時，就又對另名在魚塭旁的女子伸出狼爪，行徑相當誇張。

判決指出，阿宏於4月間某天深夜跟朋友喝酒，直到隔天早上才騎腳踏車回家，而他經過一處農田時，看到「小乃」（化名）在忙活，竟然就衝上前將對方拖到角落，強行性侵得逞，而他逞完獸慾後，隨即騎車逃逸。

更離譜的是，他騎車逃逸後沒多久，就在一處魚塭旁看到落單的小平「化名」，竟然又再次色心大發，先是用腳踏車將對方撞倒，甚至出拳毆打對方，強行性侵對方得逞。由於小乃、小平的衣服、身上都有阿宏的基因，因此警方很快就將他逮捕到案。

阿宏對犯行坦承不諱，但卻辯稱自己很窮，「我來台之前與父母親、小孩同住在母親的房子，於2016年來台工作，月收入約1萬多元，我很窮，但會將錢寄回家，金額不固定，約幾千元到1萬元，小孩生活費由我負擔，我目前欠父母約5萬元，我爸爸是打零工，母親生病，家裡需要我寄錢回去，我是一家之主...」。

對此，法官認為，阿宏的行為已經對兩名女子造成難以抹滅的傷害，因此依強制性交罪，共二罪，分別判他4年8月、5年徒刑，合併執行應執行8年8月，而阿宏不服上訴二審，二審法官認為一審判決並無不妥，因此駁回他的上訴。

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