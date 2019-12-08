紐約地鐵老鼠咬咖啡杯狂奔　站方湊熱鬧：可告訴我是哪月台？

▲ 一隻老鼠咬字咖啡杯在地鐵站內奔跑。（圖／翻攝自推特／@Melissa_Writes1 ）



實習記者劉雪兒／綜合報導

早上來一杯咖啡已經成為紐約市民的習慣，顯然這樣的習慣甚至是影響了老鼠。紐約市民沃克（Melissa Walker）於4日在推特上傳了一段有趣的視頻，一隻老鼠咬著咖啡杯在地鐵站內奔跑，引發許多網友的討論。

根據《今日美國》報導，沃克表示，她在等列車去布鲁克林，而等待的途中看到一隻老鼠咬著咖啡杯在地鐵站內奔跑，覺得有趣並錄下上傳到推特，配上文案「你讓我有美好的一天」。視頻上傳後，吸引了10萬人的觀看，甚至大批網友紛紛在視頻下方討論。

Made my whole day!! #coffeerat #nyc #MTA #pix11 Franklin Ave Brooklyn pic.twitter.com/Y2VsyGsAd2 — Melissa Walker (@Melissa_Writes1) 2019年12月4日

網友笑稱，「最搞笑的地方是，牠正要把咖啡拿去給老闆」、「老鼠還是實習生」、「使人想起紐約雜誌封面，同樣的地鐵背景，但人類跟老鼠卻形成了很大的對比」。紐約地鐵站也在推文下方湊熱鬧留言，「老鼠有點著急，可以麻煩你告訴我是哪一月台和線嗎？」引網友笑翻。