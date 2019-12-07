劉宥彤、蔡沁瑜頻開砲　柯文哲：郭台銘出國底下發言就「走鐘」

記者楊亞璇／新北報導

郭柯合作生變？鴻海創辦人郭台銘與民眾黨政策理念不同調，外傳民眾黨認為分手是遲早的事，將與郭台銘自然漸行漸遠；同時郭台銘幕僚、親民黨不分區蔡沁瑜、劉宥彤近日頻對民眾黨開砲。對此，民眾黨主席柯文哲7日受訪指出，郭台銘在美國，老闆不在，底下發言「會走鐘」。

柯文哲7日出席黨籍立委候選人李旻蔚競選成立大會，對於郭柯合作議題回應，他指出郭台銘現在去美國，有時候老闆不在底下會發言，台語說「會走鐘」，一般來講，以他對鴻海的了解，鴻海紀律非常嚴明，所以講錯話是很慘的，他猜是老郭不在，「發言尺度會比較...，沒有老闆在盯會比較放鬆」。

外界認為，發言人扮黑臉、郭台銘扮白臉，柯文哲表示，他自己的解讀是，因為郭台銘這幾天在美國，常常老闆不在，底下會有想法，老闆一在，馬上調調就會統一了。

傳出民眾黨想跟郭陣營分手，柯文哲強調，「可以合作的部分就合作嘛」，這誰講的？一定沒有人說是他講的，這個消息誰放出來的，台灣社會最大特色就是，我們從來不缺少謠言，在政治上一定程度的人，不會講這麼沒有智慧的話。他強調，可以合作的部分都可以合作，要完全一樣很困難，同一個黨都沒辦法100%相同了。

▲柯文哲參加李旻蔚競選總部成立大會。（圖／記者楊亞璇攝）

郭幕僚、親民黨不分區立委候選人蔡沁瑜今早又說，「我們用真心相待，如果對方還是覺得不夠的話，我覺得一切都是隨緣啦。」柯文哲回應，不曉得到底發生什麼事，「你應該去問他們不要問我，本來在我們在世界上，做事就是隨緣」。被問到是否覺得漸行漸遠，柯文哲回說，都還沒開始走路就漸行漸遠。

郭幕僚、親民黨不分區立委候選人劉宥彤也批評民眾黨是柔性政黨，怎麼不容其他小黨？對此，柯文哲強調，沒有不容其他小黨存在，不過每個人都要努力爭取最大的利益，這本來就很正常。

▲柯文哲出席李旻蔚競選總部成立，柯文哲受訪。（圖／記者葉南州攝）