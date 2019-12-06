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爆乳網紅「不穿內衣激凸逛大街」實驗　路人表情逐漸「轉換」…她更自在了

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圖文／鏡週刊

爆乳網紅「阿圓」日前推出新影片，挑戰「不穿內衣、不貼胸貼」過一天，藉此討論「女生們為什麼一定要穿內衣？」即便拍攝途中有人發現她沒穿內衣，但並沒有被刻意緊盯「焦點」，所以也讓她從一開始的不習慣，到最後習以為常，覺得舒服又自在。

總不吝嗇在臉書上分享好身材給網友欣賞的網紅「阿圓」，日前在YouTube頻道推出一則新影片，挑戰過去大多數台灣女性不敢做的「外出不穿內衣」。阿原先是分享小時候因為早熟關係，遭同學取笑「激凸」，因此很早就穿上了內衣，但對她來說，內衣穿起來不舒服、夏天流汗後又容易起紅疹，因此在家習慣不穿內衣。但不穿內衣，容易「激凸」影響一般人認知的外在美感，甚至阿圓曾經在IG詢問女網友「為何激凸怕被人看到？」卻有人回：「這是禮儀！」讓她驚訝問：「激凸是錯的嗎？」

  1. 阿圓挑戰一日外出「不穿內衣、胸貼」。（翻攝自一隻阿圓YouTube粉絲頁）
  2. 阿圓激凸上街，挑戰自己的道德勇氣。（翻攝自一隻阿圓YouTube粉絲頁）

在影片的紀錄片段中，阿圓從一早去運動開始就不穿內衣，也不貼胸貼，不論是搭乘大眾交通工具，逛街、吃飯，一路上她發現，即便有人察覺「有異」，也不會刻意把視線停留在她胸前，她透露：「搭捷運其實大家都在滑手機，沒人會注意妳」。這也讓阿圓從一開始的彆扭、忐忑不安，到最後越來越自在，讓她覺得舒服又輕鬆。

請繼續往下閱讀...

影片一推出就引發網友熱烈討論，上千條留言，紛紛稱讚阿圓很勇敢，更有想起不愛穿內衣的韓星雪莉，「莫名的想哭，身為女生的我們常常因為世俗眼光束縛著自己的想法行為等等。」


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