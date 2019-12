澳洲共諜風暴！首位華裔女眾議員任「統戰部轄下分會理事」　和已死揭密商人見過面

.

▲照片右一為廖嬋娥,右二則是趙波(Bo "Nick" Zhao,音譯)。(圖/翻攝自推特「Kimberley Kitching」、「Gladys Liu」)

記者張靖榕/綜合外電報導

「王立強共諜案」持續延燒,關係人如粽子般一連串露出;正當各界真假煙霧彈四射時,《澳洲人報》報出該國內的港籍歸化公民廖嬋娥議員,多次被控為中共統戰部門成員,還涉嫌和一起華裔富商的摩鐵身亡案件有關。2張2人合影照片為證,但廖嬋娥表示,自己完全想不起來曾和富商見過面。

26歲的王立強11月在澳洲第9頻道新聞節目《60分鐘》(60 Minutes)上投下震撼彈,揭露自己受中共指揮成立網軍,對台灣2018年的九合一大選進行大規模輿論影響,並曝光中共向南滲透進澳洲國會的企圖。當天節目立刻從澳洲各界延燒,一路跳島燒進台灣政界,更引發中國反彈。

台、港、中針對王立強進行放話與真假識別的同時,也被指出國會遭中共滲透、華人移居熱點國家之一的澳洲,也逐漸將部分人與事的關聯拼湊起來。

▲廖嬋娥代表自由黨贏得奇澤姆選區眾議員席位。(圖/翻攝自推特「Kimberley Kitching」、「Gladys Liu」)

發生在澳洲的人與事之一,是自由黨籍、2019年當選的澳洲首位華裔眾議員廖嬋娥(Gladys Liu)。她1964年出生於英屬香港,後到澳洲留學,並於1992年歸化為澳洲公民,10年後從政加入自由黨。

澳洲第一大報《澳洲人報》報導,廖嬋娥後來被踢爆在2003年至2015年期間,曾出任中共統戰部轄下「中國海外交流協會」廣東分會及山東分會的理事,因此被質疑為中共同路人;然而這並未對她政途帶來致命性衝擊,2019年5月18日,她在澳洲聯邦選舉中成功以1220票之差,險勝出身台灣的工黨籍參選人楊千慧(Jennifer Yang)。

