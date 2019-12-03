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澳洲共諜風暴！首位華裔女眾議員任「統戰部轄下分會理事」　和已死揭密商人見過面

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▲▼澳洲共諜風暴！廖嬋娥和趙波（Bo .

▲照片右一為廖嬋娥，右二則是趙波（Bo "Nick" Zhao，音譯）。（圖／翻攝自推特「Kimberley Kitching」、「Gladys Liu」）

記者張靖榕／綜合外電報導

「王立強共諜案」持續延燒，關係人如粽子般一連串露出；正當各界真假煙霧彈四射時，《澳洲人報》報出該國內的港籍歸化公民廖嬋娥議員，多次被控為中共統戰部門成員，還涉嫌和一起華裔富商的摩鐵身亡案件有關。2張2人合影照片為證，但廖嬋娥表示，自己完全想不起來曾和富商見過面。

26歲的王立強11月在澳洲第9頻道新聞節目《60分鐘》（60 Minutes）上投下震撼彈，揭露自己受中共指揮成立網軍，對台灣2018年的九合一大選進行大規模輿論影響，並曝光中共向南滲透進澳洲國會的企圖。當天節目立刻從澳洲各界延燒，一路跳島燒進台灣政界，更引發中國反彈。

台、港、中針對王立強進行放話與真假識別的同時，也被指出國會遭中共滲透、華人移居熱點國家之一的澳洲，也逐漸將部分人與事的關聯拼湊起來。

▲▼澳洲共諜風暴！廖嬋娥和趙波（Bo

▲廖嬋娥代表自由黨贏得奇澤姆選區眾議員席位。（圖／翻攝自推特「Kimberley Kitching」、「Gladys Liu」）

發生在澳洲的人與事之一，是自由黨籍、2019年當選的澳洲首位華裔眾議員廖嬋娥（Gladys Liu）。她1964年出生於英屬香港，後到澳洲留學，並於1992年歸化為澳洲公民，10年後從政加入自由黨。

澳洲第一大報《澳洲人報》報導，廖嬋娥後來被踢爆在2003年至2015年期間，曾出任中共統戰部轄下「中國海外交流協會」廣東分會及山東分會的理事，因此被質疑為中共同路人；然而這並未對她政途帶來致命性衝擊，2019年5月18日，她在澳洲聯邦選舉中成功以1220票之差，險勝出身台灣的工黨籍參選人楊千慧（Jennifer Yang）。

發生在澳洲的人與事之二，同為自由黨員的32歲中國籍商人趙波（Bo "Nick" Zhao，音譯）。《澳洲九號電視網》（Nine Network）歸結報導指出，趙波2018年曾向澳洲安全情報組織（ASIO ）舉發，一名墨爾本的富商、中國特工陳先生（Brian Chen，音譯）向他提供100萬美元（約新台幣3048萬元），要幫助他在維多利亞州下議院選區 ─ 奇澤姆（Chisholm）參加預選。隨後捲入詐欺案等待出庭的趙波，今年3月被發現陳屍在墨爾本一間旅館房裡，死因為吸毒過量。

兩件人事的時間線最終被牽連起來，《澳洲人報》指出，趙波之死的謎團裡有一個熟面孔，那個人就是廖嬋娥，而廖嬋娥正是在奇澤姆選區當選為眾議員。起初，廖嬋娥否認和趙波認識，與他從未碰過面，但之後2張眾人合照曝光，廖和趙都是比肩而坐，她的辦公室才在11月29日表示2人的確在2016年見過面。

▲▼澳洲共諜風暴！廖嬋娥和趙波（Bo

▲廖嬋娥在家中款待趙波和其他友人。（圖／翻攝自推特「Kimberley Kitching」、「Gladys Liu」）

消息指出，廖、趙兩人的合照時間是在2016上半年，在當年的大選之前，而且地點都在廖家中；廖辦則指出，廖嬋娥在11月25日晚上證實，2張照片的拍攝地點的確是在她家，但她始終記不起來有趙波這個人，或曾和趙波見過面。

▼廖嬋娥表示，自己完全想不起來曾和趙波見過面。（圖／翻攝自推特「Kimberley Kitching」）

▲▼澳洲共諜風暴！廖嬋娥和趙波（Bo "Nick" Zhao，音譯）2016年見過面。（圖／翻攝自推特「Kimberley Kitching」）

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